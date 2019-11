Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","shortLead":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","id":"20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f92a46-300c-4392-9d30-c6db508cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","timestamp":"2019. november. 05. 10:22","title":"Ebben a házban több mint 300 konnektor van, és senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0380016-f7d1-4bc1-9949-61d065c4e152","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakszervezetek Franciaországban (is) annyira hatékonyan ellenzik a nyitvatartás meghosszabbítását, hogy néhány élelmiszerüzlet újabban a szervezett dolgozók helyett automatákkal fogadja a késői vagy hétvégi bevásárlókat.","shortLead":"A szakszervezetek Franciaországban (is) annyira hatékonyan ellenzik a nyitvatartás meghosszabbítását, hogy néhány...","id":"201944_eladok_nelkuli_bolt_alkoholmentes_ejszakak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0380016-f7d1-4bc1-9949-61d065c4e152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbcc984-7430-40cf-8e27-317966c260de","keywords":null,"link":"/360/201944_eladok_nelkuli_bolt_alkoholmentes_ejszakak","timestamp":"2019. november. 04. 10:00","title":"Eladók nélküli \"automata boltokkal\" oldják meg az éjszakai nyitvatartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2fae55-8509-41d5-8c4f-c22d2b5b6f06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jianguo Pro 3 nevű készülék a népszerű videós app, a TikTok mögötti cég első okostelefonja. 12 giga RAM-ot és remek processzort kapott.","shortLead":"A Jianguo Pro 3 nevű készülék a népszerű videós app, a TikTok mögötti cég első okostelefonja. 12 giga RAM-ot és remek...","id":"20191104_bytedance_jianguo_pro_3_smartisan_tiktok_okostelefon_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2fae55-8509-41d5-8c4f-c22d2b5b6f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbb380c-9a3b-42b9-9b21-e1bc496d047a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_bytedance_jianguo_pro_3_smartisan_tiktok_okostelefon_android","timestamp":"2019. november. 04. 09:03","title":"Megjött az első mobiljuk: bika telefont ad ki a Facebook legnagyobb riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","id":"20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958bf3d-1cb6-483c-b873-6e205580f789","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. november. 05. 13:21","title":"Bemutatkozott a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három átigazolási időszakból kizárja focicsapatot a FIFA, amennyiben nem fizet ki 6 millió eurót a januárban tragikus körülmények között elhunyt Emiliano Saláért a francia Nantes-nak.","shortLead":"Három átigazolási időszakból kizárja focicsapatot a FIFA, amennyiben nem fizet ki 6 millió eurót a januárban tragikus...","id":"20191104_cardiff_city_emiliano_sala_atigazolas_buntetes_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43694c-6715-4959-88fe-49e928748d78","keywords":null,"link":"/sport/20191104_cardiff_city_emiliano_sala_atigazolas_buntetes_fifa","timestamp":"2019. november. 04. 15:29","title":"Súlyos büntetést kap a Cardiff, ha nem fizet az elhunyt focistájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","shortLead":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","id":"201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1847dd6a-0d27-45a9-ac6a-610a2c0274c6","keywords":null,"link":"/360/201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","timestamp":"2019. november. 04. 14:00","title":"Ilyen is ritkán van: Mészárosék helyét szakemberek veszik át egy cégben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek...","id":"20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e314b-5a66-49bd-9026-7f6f4cac1c08","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán lediktátorozásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont kifulladt, mert a leggazdagabb latin-amerikai országban a magukat vesztesnek érzők tömegtüntetésekben fejezték ki elégedetlenségüket, és engedményekre kényszerítették a kormányt.","shortLead":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont...","id":"201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6126f50d-8de1-4921-95f1-703e088da393","keywords":null,"link":"/360/201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","timestamp":"2019. november. 05. 16:00","title":"Mintapélda volt, de összeomlott a chilei szabadpiaci modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]