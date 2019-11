Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkossággal vádolták őket.","shortLead":"Gyilkossággal vádolták őket.","id":"20191106_Pont_ugy_szokott_meg_ket_rab_a_bortonbol_ahogy_azt_a_filmeken_latjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810723ed-9734-4362-837e-54079a1948e8","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Pont_ugy_szokott_meg_ket_rab_a_bortonbol_ahogy_azt_a_filmeken_latjuk","timestamp":"2019. november. 06. 10:27","title":"Pont úgy szökött meg két rab a börtönből, ahogy azt a filmeken látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilépett a béta állapotból a Dropbox Transfer nevű funkciója, most már minden felhasználónál bekapcsolják.","shortLead":"Kilépett a béta állapotból a Dropbox Transfer nevű funkciója, most már minden felhasználónál bekapcsolják.","id":"20191107_dropbox_transfer_fajlok_kuldese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0703ab1f-1e27-4c1c-888d-5d2b729d3784","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_dropbox_transfer_fajlok_kuldese","timestamp":"2019. november. 07. 10:03","title":"Akár 100 GB-os fájlt is átküldhet a Dropbox új funkciójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex problémamegoldó készség. A munkavállalói élmény viszont mindent visz. Két kulcsgondolat az október 22-23-án rendezett Unleash-ről, a HR iparág irányadó konferenciájáról. A párizsi rendezvényen közel ötezer látogató, 250 előadó, 200 kiállító osztotta meg gondolatait és megoldásait a munka jövőjéről.","shortLead":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex...","id":"20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7255c7-f725-474d-8fa2-64165fe5ff53","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","timestamp":"2019. november. 07. 16:20","title":"Hat trend - erre megy a munka világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád hídnál készült a felvétel.","shortLead":"Az Árpád hídnál készült a felvétel.","id":"20191106_olajfolt_duna_arpad_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58467bf-5703-4ac2-a4d7-61fbf7f71a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_olajfolt_duna_arpad_hid","timestamp":"2019. november. 06. 18:12","title":"Megint olajfoltot videóztak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","shortLead":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","id":"20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337bcd57-0d02-41ee-8a9e-6d21c5adebcc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","timestamp":"2019. november. 07. 15:49","title":"A Dunába esett a Margit hídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai választási rendszer sajátosságai miatt nehéz megjósolni, hogy mi lesz a jövő évi elnökválasztáson, de akár az is előfordulhat, hogy milliókkal több szavazatot kapnak a demokraták, mégis Trump marad az elnök. ","shortLead":"Az amerikai választási rendszer sajátosságai miatt nehéz megjósolni, hogy mi lesz a jövő évi elnökválasztáson, de akár...","id":"201945_nem_lefutott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e577ebf-7694-4f22-a2fc-c768749865bc","keywords":null,"link":"/360/201945_nem_lefutott","timestamp":"2019. november. 07. 10:15","title":"Nem lefutott az elnökválasztás, de jók Trump esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább ezer vásárhelyi adatait kérték le az önkormányzat számítógépén ismeretlenek, az önkormányzat feljelentést tett. ","shortLead":"Legalább ezer vásárhelyi adatait kérték le az önkormányzat számítógépén ismeretlenek, az önkormányzat feljelentést...","id":"20191107_Ujabb_adatvedelmi_botrany_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79310f9-c8ad-4248-ac68-248e93c4bcdd","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Ujabb_adatvedelmi_botrany_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Adatlopás Hódmezővásárhelyen: Márki-Zay szerint azonosíthatták az őt támogató bloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Horváth Gábort Nagy György váltja.","shortLead":"Horváth Gábort Nagy György váltja.","id":"20191106_Uj_foszerkesztovel_folytatja_a_Nepszava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95d185b-3c86-442f-878d-4ee8c9036166","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Uj_foszerkesztovel_folytatja_a_Nepszava","timestamp":"2019. november. 06. 16:21","title":"Új főszerkesztővel folytatja a Népszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]