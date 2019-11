Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","shortLead":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","id":"20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe6b82-8fb4-4bbb-8b7e-97336f70ce9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","timestamp":"2019. november. 07. 15:42","title":"Baranyi Krisztina kitűzte Ferencvárosban a kurd zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3250291-47d5-46d8-80cb-d6045791798d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trianont bemutató verseskötet és a Magyar Értékek Napja is ott van a támogatási listán.","shortLead":"Trianont bemutató verseskötet és a Magyar Értékek Napja is ott van a támogatási listán.","id":"20191106_21_millio_forintot_adott_Kasler_Miklos_Lezsak_Sandor_alapitvanyanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3250291-47d5-46d8-80cb-d6045791798d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3da93-3dc4-49f5-a1ce-193958dd9f75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_21_millio_forintot_adott_Kasler_Miklos_Lezsak_Sandor_alapitvanyanak","timestamp":"2019. november. 06. 10:37","title":"21 millió forintot adott Kásler Miklós Lezsák Sándor alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 50 év után nyitották fel az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szakemberei az 1972-es Apollo-17 misszió során begyűjtött holdkőzet- és talajminták egyikét, amely reményeik szerint új információkkal fog szolgálni az égitestről.","shortLead":"Csaknem 50 év után nyitották fel az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szakemberei az 1972-es Apollo-17 misszió során...","id":"20191108_nasa_holdkozet_talaj_73002_minta_felnyitasa_apollo17","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a63a35-2124-492b-9ec0-6ec654767a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_nasa_holdkozet_talaj_73002_minta_felnyitasa_apollo17","timestamp":"2019. november. 08. 09:03","title":"47 év után felnyitották a NASA Holdról származó mintáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Rövid távon a cég, hosszabb távon az egész társadalom profitál abból, ha kiegyensúlyozott a női és a férfi vezetők aránya egy cégnél. A folyamat lassú, de léteznek már jó példák nőket segítő nagyvállalati programokra.","shortLead":"Rövid távon a cég, hosszabb távon az egész társadalom profitál abból, ha kiegyensúlyozott a női és a férfi vezetők...","id":"20191107_Mit_tehet_egy_ceg_a_noi_dolgozoiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670a9cf5-9503-4bcd-8f19-c5b9d26f1eea","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191107_Mit_tehet_egy_ceg_a_noi_dolgozoiert","timestamp":"2019. november. 07. 14:13","title":"Mit tehet egy cég a női dolgozóiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f7714-e1ae-4ff8-985b-632498d20ef3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A elmúlt napok – különféle takarékok egyesülése miatt szükséges – leállása bőven okozhatott kényelmetlenségeket az ügyfeleknek, de a Takarékbank szerda reggel (újra)indult informatikai rendszere szerdán is bőven tartogatott kellemetlen meglepetéseket az ügyfeleknek.","shortLead":"A elmúlt napok – különféle takarékok egyesülése miatt szükséges – leállása bőven okozhatott kényelmetlenségeket...","id":"20191106_takarek_netbank_belepes_leallas_sms_jelszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f7714-e1ae-4ff8-985b-632498d20ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ee096-acde-4224-b652-97439b32e2e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_takarek_netbank_belepes_leallas_sms_jelszo","timestamp":"2019. november. 06. 16:11","title":"Egy most kiküldött SMS kisebb bajba keverheti a Takarékbank ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált minimum 3 millió forint.","shortLead":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált...","id":"20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576d6ccb-96be-4f7d-9c8c-4906be1ad703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. november. 06. 11:15","title":"Legalább 3 millió forint végkielégítést kap Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilenc százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Kilenc százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20191108_Evek_ota_nem_volt_ennyire_eros_honapja_a_magyar_iparnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b698157a-919e-4332-a6c5-5e4fad7255a6","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Evek_ota_nem_volt_ennyire_eros_honapja_a_magyar_iparnak","timestamp":"2019. november. 08. 10:10","title":"Évek óta nem volt ennyire erős hónapja a magyar iparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]