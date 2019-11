Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","shortLead":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","id":"20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88179e-0416-4244-b889-e103f53da2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","timestamp":"2019. november. 09. 08:39","title":"Átgondolja a posta, hogyan érdemes újságokat terjesztenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel, hogy annak eredményét nem veszik most figyelembe. ","shortLead":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel...","id":"20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893f5a10-7858-49c6-a843-a1366c5db253","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","timestamp":"2019. november. 08. 13:33","title":"Freund Tamás kapta a legtöbb szavazatot az MTA elnökjelöltségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakástüzek harmadát az elavult villamossági rendszerek okozzák, a biztosítások egy része már nem is vállal kockázatot olyan lakásra, ahol nem korszerűsítették az elektromos hálózatot. A több százezer forintos költséggel járó felújításra, főként az évtizedek óta panelekben élő nyugdíjasoknak nincs pénzük.","shortLead":"A lakástüzek harmadát az elavult villamossági rendszerek okozzák, a biztosítások egy része már nem is vállal kockázatot...","id":"20191107_Idozitett_bomba_a_panelek_elektromos_halozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6a8be-7447-44ac-a809-f6492173947f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Idozitett_bomba_a_panelek_elektromos_halozata","timestamp":"2019. november. 07. 17:45","title":"Időzített bomba a panelek elektromos hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ffff82-0305-4a2e-95a8-2d72c000fdf9","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Fekete Gy. Viktor hat évvel ezelőtt kapta meg a diagnózist Asperger-szindrómájáról, ami nemcsak megkönnyebbülést hozott az életébe, hanem célt is adott neki. Nehezen viseli, hogy egy nap 24 órából áll, és felnőnie sem volt könnyű, de ma már azt mondja: nem akarna nem autista lenni. ","shortLead":"Fekete Gy. Viktor hat évvel ezelőtt kapta meg a diagnózist Asperger-szindrómájáról, ami nemcsak megkönnyebbülést hozott...","id":"20191107_Autizmus_asperger_spektrum_tabuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ffff82-0305-4a2e-95a8-2d72c000fdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4a50f9-bc4d-4990-b23d-14ee953bcbb0","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Autizmus_asperger_spektrum_tabuk","timestamp":"2019. november. 07. 20:00","title":"„Ha gyerekem lenne, jó lenne, ha autista lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb615aaa-491d-4ffc-bf46-9c1436cbcca8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szőrösszívű Aeroflot-alkalmazott nem engedte fel a Vlagyivosztokba tartó gép fedélzetére Viktort, a kövér macskát. A tulajdonos nem adta fel a küzdelmet.","shortLead":"Egy szőrösszívű Aeroflot-alkalmazott nem engedte fel a Vlagyivosztokba tartó gép fedélzetére Viktort, a kövér macskát...","id":"20191108_Egy_orosz_macskatulajdonos_tuljart_az_Aeroflot_eszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb615aaa-491d-4ffc-bf46-9c1436cbcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11149e9-79e8-41f8-b832-1fc95b77b5bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Egy_orosz_macskatulajdonos_tuljart_az_Aeroflot_eszen","timestamp":"2019. november. 08. 14:58","title":"Egy orosz macskatulajdonos túljárt az Aeroflot eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08ea530-d077-4d64-904f-40ffd43f7a97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akármilyen autóval utazgat a török elnök a teljesen lezárt városban. ","shortLead":"Nem akármilyen autóval utazgat a török elnök a teljesen lezárt városban. ","id":"20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f08ea530-d077-4d64-904f-40ffd43f7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd8da13-5e63-40fd-9d4b-738deaf6fe67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson","timestamp":"2019. november. 07. 12:56","title":"Rendszám nélküli Mercedesszel hajtott végig Erdogan a városon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","shortLead":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","id":"20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337bcd57-0d02-41ee-8a9e-6d21c5adebcc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","timestamp":"2019. november. 07. 15:49","title":"A Dunába esett a Margit hídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket.","shortLead":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket.","id":"20191107_Megjottek_a_rendorok_is__eloben_a_botranyba_fullado_gyori_alakuloulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5a550a-3405-47d2-bce7-707b5e9e780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Megjottek_a_rendorok_is__eloben_a_botranyba_fullado_gyori_alakuloulesrol","timestamp":"2019. november. 07. 15:18","title":"Megjöttek a rendőrök is – élőben a botrányba fulladó győri alakulóülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]