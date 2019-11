Egyre nehezebb megmondani, pontosan mikor is van Fekete péntek Magyarországon. Idén voltak, akik már november közepén lezavarták az akciókat, vagy legalább azok első körét, mások november 22-re időzítettek, holott a hivatalos dátum november 29-e. Sokak számára ekkor kezdődik a karácsonyi szezon, ekkor kezdenek először gondolkodni azon, hogy miket is vegyenek a családtagoknak, barátoknak. Az akció az Egyesült Államokból származik, nevét onnan kapta, hogy a vállalkozások eredménye ilyenkor fordul át a számvitelben hagyományosan pirossal könyvelt veszteségből a fekete tintával jelölt nyereségbe.

Magyarországon elsőként az Extreme Digital hirdetett Fekete pénteket, hat évvel ezelőtt. A hvg.hu-nak küldött adataikból kiderül, hogy 2014-ben miből fogyott a legtöbb, ezek:

játékkonzol,

mobiltelefon,

tablet,

okostévé,

háztartási kisgépek,

szépségápolási termékek.

2015-ben az okostelefon, 2016-ban a hőszivattyús szárítógép és az Xbox One konzol került fel a listára. 2017-ben a kapszulás kávéfőző, a mikrohullámú sütő, a hűtőgép, a szárítógép, a mosógép, a mosogatógép, a sarokülő garnitúra és a LEGO vitte a prímet. Tavaly nagyjából ugyanez volt a sorrend, annyi kivétellel, hogy pelenkát és mosogatókapszulát is kerestek. Idén ezek a legnépszerűbb termékek:

elektromos roller,

kapszulás kávéfőző,

háztartási eszközök,

szépségápolási termékek.

Az eMag is 2014-ben hirdetett először Fekete pénteket Magyarországon, abban az évben 1 millió ember vásárolt csak ezen a napon, csak ennél a cégnél. Ehhez képest tavaly már 2,7 millió látogató fordult meg az oldalon. Érdekesség, hogy míg 2018-ban összességében 3 milliárd forintot engedtek el nagyjából 600 ezer termék esetében, addig idén ez az összeg 3,2 milliárd forint, és hozzávetőleg 700 ezer termék leárazásáról beszélhetünk. A cégnél azt szeretnék, ha a tavalyi eladásaikat ebben az évben 10 százalékkal túlszárnyalnák - például úgy, hogy egészen szokatlan ajánlatokkal készültek: kastélylátogatásra, főzőtanfolyamra, fesztiválra is lehet jegyet venni, de a gyémántékszerek mellett akciós a családfakutatás és 72 millió forint helyett 69 millióért eladó egy kétszemélyes, vitorlázó kisgép is.

A cég közleménye szerint pénteken, az első fél órában összesen több mint 781 millió forint értékben rendeltek a vásárlók, a legmagasabb értékben Kunszigetről, Dunaföldvárról és Budapestről. Ezekre a termékek keltek el a leggyorsabban:

Asus X540NA-GQ007 15,6″ HD laptop – 200 darab kelt el 26 másodperc alatt,

Apple iPhone 8 okostelefon, kártyafüggetlen, 64GB-os ezüst verzió – 85 darab kelt el 38 másodperc alatt,

Sencor SMW 6420DS mikrohullámú sütő – 125 darab kelt el 1 perc és 7 másodperc alatt

Bosch EasyDrill 1200 akkus fúrócsavarozó, 12V, 2×1.5Ah -130 units sold in 1 perc és 57 másodperc alatt

Miért ilyen olcsó?

A Bónusz Brigád és a GKI Digital felmérése szerint a Fekete pénteken vásárlók 40 százaléka már karácsonyra keresgél. A megkérdezettek 16 százaléka 10 és 20 ezer forint között tervez költeni, és 13 százalék mondta azt, hogy 30 és 50 ezer forint közötti összeggel tervez.

Az Euronicsnál már véget ért az idei Fekete péntek, náluk az átlagos kosárérték meghaladta a 35 ezer forintot, miközben a vállalat üzleteiben 66 ezernél több terméket adtak el, az átlagos kedvezmény 30 százalék volt. A vásárlók kedvencei közé tartoztak a konzolok a televíziók, a porszívók és robotporszívók.

Nemrégiben a G7.hu szedte össze a magyarázatokat, mi lehet az oka annak, hogy ezen a napon ennyire olcsón lehet vásárolni. Több okot is felsoroltak, ezek:

csoportosítják a kedvezményeket,

a gyártól direkt erre a napra gyártanak egy adott terméktípust, ami olcsóbb a termék alapváltozatánál,

a kereskedők hónapokig tartanak bent olyan termékeket, amiket korábban sikerült, kedvezményesen beszerezni, és csak a Fekete pénteken adnak túl ezeken,

a beragadt készleteket szórják ki ilyenkor.

Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító vezérigazgatója a lapnak úgy nyilatkozott, az is előfordulhat, hogy a kereskedők egyáltalán nem keresnek egy adott terméken, a cél az ügyfélszerzés, nem a hatalmas haszon. Az online kereskedők ezen a napon tudják messze a legtöbb új vásárlót bevonzani.

Egy felmérés szerint a magyarok szeretik az akciókat, de egy bizonyos mérték felett a többségük már azt gondolja, túl nagy a kedvezmény ahhoz, hogy igaz legyen. A megkérdezettek 41 százaléka meg van győződve róla, hogy az ilyenkor tapasztalható kedvezmények többsége átverés. A férfiak kétkedőbbek, ők már az alacsonyabb kedvezményeket is szúrós szemmel vizsgálják, a nők körében a 70-80 százalék feletti akciók válnak inkább gyanússá.

Előfordul például, hogy a kereskedők több százezres spórolást ígérnek, valójában azonban fiktív akciókkal csábítják a vásárlókat. Az üzlet ilyenkor olyan eredeti árat jelenít meg áthúzva, amit valójában sosem alkalmazott, vagy csupán a látszat kedvéért drágította meg a terméket az akció előtti napokban. A cég arra figyelmeztet, hogy több tízmillió forintos bírságot kockáztat az a kereskedő, aki nem tudja igazolni több hétre visszamenőleg, hogy az eredeti (áthúzott) ára valós volt.

A hvg.hu két évvel ezelőtt egy termék árváltozásain keresztül mutatta be a trükköt. Egy tévékészülék árait követtük. Az LG 49 colos LED tévéjét tavaly, év elején még 250 ezer forintért lehetett megvásárolni az Árukereső weboldalán regisztrált üzleteknél; a minimális és az átlagos ár is ezen a szinten mozgott. Nyárra azonban 180 ezer forint körülre zuhant vissza az átlagár, míg a minimum valahol 150-160 ezer körül volt, és innen nem is mozdult el. A fekete péntekre készülődve azonban találtunk olyan üzletet, amely októberi hírlevelében a 177 ezer 900 forintos ár mellett azt jelezte: a termék 32 százalékos kedvezménnyel kapható az „eredeti”, 264 900 forintos árhoz képest. A trükk nem egyedi: hasonló ármozgást több terméknél is találtunk.