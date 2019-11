Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött az év legforgalmasabb időszaka a kiskereskedelemben, miközben több ezer dolgozó hiányzik a pultok mögül. A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint így is 1200 milliárd forintot fognak költeni a magyarok.","shortLead":"Megkezdődött az év legforgalmasabb időszaka a kiskereskedelemben, miközben több ezer dolgozó hiányzik a pultok mögül...","id":"20191122_6000_dolgozo_hianyzik_a_boltokbol_es_nyakunkon_a_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a77998a-ee72-4b04-98b3-0a9dd6154440","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_6000_dolgozo_hianyzik_a_boltokbol_es_nyakunkon_a_karacsony","timestamp":"2019. november. 22. 10:45","title":"6000 dolgozó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás csak az infláció szintjén kamatozzon.","shortLead":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás...","id":"20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefb9fb3-32ca-4ce4-a037-c90bdf7cb821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","timestamp":"2019. november. 23. 08:47","title":"Több tízezer forint ingyen pénzt hagy veszni sok kisgyerekes szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

