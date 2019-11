Súlyos hiányosságokat, rágcsálóürüléket és élő csótányokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei november elején egy csepeli pékség ellenőrzése során – közölte a hivatal.

A Nébih a közleményében azt írja, hogy a feldolgozórészen a padozat és a fal is erősen szennyezett volt, több nyitva levő ablakról hiányzott a rovarháló, vagy maga az ablak sem volt a helyén. Csaptelep nem volt a kézmosáshoz, de amúgy is kukák álltak a mosdó előtt. A tésztanyújtó gép és a tálcák rendkívül koszosak voltak. Félkész tésztaalapanyagokat közvetlenül rápakolták egy fagyasztóláda kopott tetejére. A lisztraktár is piszkos volt. Az ellenőrzés idején rágcsálóürüléket is találtak a nébihesek.

Az eladótér és a sütőtér sem volt takarítva.

A helyiségekben több, "eltérő fejlettségi állapotban lévő" csótányt láttak az ellenőrök.

Az eladótér kézmosójából hiányzott a folyóvíz, a papír kéztörlő és a hulladéktároló, a sütőtérben pedig erősen koszos, szennyezett gépek, eszközök voltak. A dolgozók érvényes egészségügyi könyvet sem tudtak bemutatni, és a termékek nyomon követhetőségét sem tudták igazolni.

A pékség tevékenységét november elején azonnali hatállyal felfüggesztették, de az ismételt ellenőrzéskor kiderült, hogy a kiszolgáló pultokon sütőipari termékek vannak, az egységben pedig vevők tartózkodnak, vagyis újraindították a pékséget, csak más vállalkozás nevében, holott a korábbi problémák ugyanúgy megvoltak, de ekkor már az eladó- és a földszinti manipulációs térben is több helyen találtak élő és elhullott csótányokat.

A pékségben berendezkedő új vállalkozás a helyileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott nyilvántartásba vétellel sem rendelkezett, és a termékek eredetét és nyomon követhetőségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A Nébih ezért azonnali hatállyal felfüggesztette ezen vállalkozás tevékenységét is, majd az egység vevők által is használt bejárataira – az üzemelés hatósági felfüggesztésére vonatkozó tájékoztatás mellett – zárat helyeztek fel.

A Nébih honlapján található jogsértés lista szerint a pékség Csepelen a II. Rákóczi Ferenc út 142. szám alatt működött.