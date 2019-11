Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már világnapot is kapott: november 26-a vashiány napja.\r

\r

","shortLead":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már...","id":"20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a9c1d-67b0-4e25-ab20-785592a65337","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Minden harmadik embert érint a vashiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","shortLead":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","id":"20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117308c1-307b-45ac-b417-99cb0ea9b314","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","timestamp":"2019. november. 25. 12:10","title":"Londonnak sem kell az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5585f-01ca-4538-954c-cd260cb328e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencvenkilenc százalékos pontossággal mutatható ki 13 ráktípus mindössze egyetlen vércseppből a Toshiba által kifejlesztett új módszerrel.","shortLead":"Kilencvenkilenc százalékos pontossággal mutatható ki 13 ráktípus mindössze egyetlen vércseppből a Toshiba által...","id":"20191126_toshiba_rakdiagnosztikai_eljaras_mikro_rns","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b5585f-01ca-4538-954c-cd260cb328e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690b02d5-367f-4611-a169-8c059e5b6dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_toshiba_rakdiagnosztikai_eljaras_mikro_rns","timestamp":"2019. november. 26. 08:03","title":"99%-os pontossággal mutat ki 13 ráktípust egyetlen csepp vérből egy új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet közgyűlésén a kulturális tao eltörlését is üdvözölték. ","shortLead":"A szervezet közgyűlésén a kulturális tao eltörlését is üdvözölték. ","id":"20191125_Megszolalt_a_szinhazi_zaklatasi_ugyekben_a_Vidnyanszky_fele_Magyar_Teatrumi_Tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5c490-59a8-4ca8-9775-21e2333bd728","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Megszolalt_a_szinhazi_zaklatasi_ugyekben_a_Vidnyanszky_fele_Magyar_Teatrumi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 25. 15:36","title":"Szégyenletesnek nevezte a zaklatási ügyeket a Vidnyánszky-féle Magyar Teátrumi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.","shortLead":"A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.","id":"20191126_ryan_reynolds_mint_mobile_mobilszolgaltato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecddfe5-46fd-465a-b56d-431b2592a862","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_ryan_reynolds_mint_mobile_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. november. 26. 12:37","title":"Deadpool beszállt a mobiliparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","shortLead":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","id":"20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435d75-6256-4cb1-9b24-51adc948b517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","timestamp":"2019. november. 27. 04:09","title":"Ittas tini autókázott egy rendszám nélkül kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A postai dolgozók csoportos leépítését Budapesten hajtják végre.","shortLead":"A postai dolgozók csoportos leépítését Budapesten hajtják végre.","id":"20191126_magyar_posta_csoportos_leepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfbe1c9-af98-4b5c-9142-f276da0af336","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_magyar_posta_csoportos_leepites","timestamp":"2019. november. 26. 09:19","title":"Több mint száz embert rúg ki a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. A Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A díjátadó gála helyi idő szerint hétfőn este lesz New Yorkban. Néhány órával a ceremónia előtt kérdeztük a legjobb színésznő kategória magyar jelöltjét.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél...","id":"20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c3d33-6253-45e8-a2cd-09aad56b0308","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","timestamp":"2019. november. 25. 19:50","title":"Az Emmy-díjra jelölt Gera Marina: Nem fogok sírni, ha nem én nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]