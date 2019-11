Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","shortLead":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","id":"20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7b824-10e9-4f12-a8e1-adf895fe57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","timestamp":"2019. november. 26. 13:10","title":"Van, hogy percenként csak kettőt ver a kék bálna szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette, de előtte két éjszakát is fogdában kellett eltöltenie. ","shortLead":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette...","id":"20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71634e-0598-4625-8672-3b1002a20761","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","timestamp":"2019. november. 27. 14:24","title":"Pintér szerint jogszerű volt, hogy két napig a fogdában tartottak egy krémet elrakó 17 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfőn a Nemzetközi Emmy-díjat elnyerő színésznő, Gera Marina beszédét meg lehet nézni a Nemzetközi Emmy hivatalos oldalán.\r

\r

","shortLead":"A hétfőn a Nemzetközi Emmy-díjat elnyerő színésznő, Gera Marina beszédét meg lehet nézni a Nemzetközi Emmy hivatalos...","id":"20191126_Konnyeivel_kuszkodve_mondta_el_beszedet_a_magyar_Emmydijas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7752ba2-7fb3-4421-a35f-67176cd3c1f2","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Konnyeivel_kuszkodve_mondta_el_beszedet_a_magyar_Emmydijas_video","timestamp":"2019. november. 26. 15:40","title":"Könnyeivel küszködve mondta el beszédét a magyar Emmy-díjas (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a924a01-1069-4d73-88b8-e6441918dd7a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Vajon Tolnay Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára a harmincas években, majd a kommunizmusban is felépíteni ugyanazt a magas minőséget képviselő üzletet – úgy, hogy ráadásul mindkét rendszerben nemkívánatos elem volt? A CLARA – Rotschild Klára – divatkirálynő a vasfüggöny mögött című kiállítás nemcsak bemutatja egy sikeres nő életútját, de divattörténeti kincsestárként is szolgál.","shortLead":"Vajon Tolnay Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára...","id":"20191126_Rotschild_Klara_Clara_divat_vasfuggony_szalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a924a01-1069-4d73-88b8-e6441918dd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04a50b-c719-4070-9fd2-dcae5aebe872","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Rotschild_Klara_Clara_divat_vasfuggony_szalon","timestamp":"2019. november. 26. 19:00","title":"Amikor a luxus belülről bomlasztotta a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","shortLead":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","id":"20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da8c013-3ee1-4deb-9a03-4abe1a230713","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","timestamp":"2019. november. 27. 09:39","title":"Már együtt kezdi az új évet a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]