[{"available":true,"c_guid":"bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f006983e-550f-4d88-bb9c-70ec5f974c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","timestamp":"2019. november. 29. 13:25","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","shortLead":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","id":"20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7f43d-ade4-48f2-991c-8bcd8b3813f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 17:22","title":"Újabb kutatás állítja: visszafordíthatatlannak tűnik a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85ba59d-d46c-4eb3-8acf-eb277444a900","c_author":"Kinder","category":"brandcontent","description":"A kis Gerhard Lang biztos nem hitte volna, hogy kedvenc szokása még egy londoni luxusáruházat is megihlet 150 évvel később. Pedig az adventi naptárat részben az ő türelmetlenségének köszönhetjük. De hogyan került bele csokoládé? ","shortLead":"A kis Gerhard Lang biztos nem hitte volna, hogy kedvenc szokása még egy londoni luxusáruházat is megihlet 150 évvel...","id":"20191121_Tudta_hogy_egy_turelmetlen_gyereknek_koszonhetjuk_az_adventi_kalendariumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85ba59d-d46c-4eb3-8acf-eb277444a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6500e3-1088-403e-822b-e1ddfbc665a1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191121_Tudta_hogy_egy_turelmetlen_gyereknek_koszonhetjuk_az_adventi_kalendariumot","timestamp":"2019. november. 28. 07:30","title":"Tudta, hogy egy türelmetlen gyereknek köszönhetjük az adventi kalendáriumot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5db1d3-b78e-4970-b16f-64f0eb29fb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videós üzenetek gyors megosztására alkalmas Loom nagyon gyorsan növekszik, a vállalat ezért úgy döntött, ideje a mobilokra fókuszálni. A cégbe az Instagram társalapítói is befektettek.","shortLead":"A videós üzenetek gyors megosztására alkalmas Loom nagyon gyorsan növekszik, a vállalat ezért úgy döntött, ideje...","id":"20191128_loom_videos_alkalmazas_instagram_tarsalapitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5db1d3-b78e-4970-b16f-64f0eb29fb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c52044-167a-43d1-8180-d569fddf1518","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_loom_videos_alkalmazas_instagram_tarsalapitok","timestamp":"2019. november. 28. 10:33","title":"Az Instagram alapítói beszálltak egy új alkalmazásba, nagy dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5256f4dd-ea1b-4b08-a37b-40f53d25414f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A szervezett bűnözőkkel üzletelő szakszervezeti vezető testőrének története csupán elegáns keret, Az ír című alkotásával az Oscar-díjas amerikai rendező, Martin Scorsese megható búcsút vesz kedvenc filmhőseitől, de magától a mozitól is. ","shortLead":"A szervezett bűnözőkkel üzletelő szakszervezeti vezető testőrének története csupán elegáns keret, Az ír című...","id":"201948__martin_scorsese__azir__aveg_kezdete__temetesi_menet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5256f4dd-ea1b-4b08-a37b-40f53d25414f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1291b0a-a52a-4e80-b737-81e43df47c67","keywords":null,"link":"/360/201948__martin_scorsese__azir__aveg_kezdete__temetesi_menet","timestamp":"2019. november. 28. 13:00","title":"Máig sem tisztázott politikai összefüggések Scorsese legújabb gengszterfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott gyógymód ma már valóság.","shortLead":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott...","id":"20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e3c31-31cc-40cd-9e68-f27ba4ee61f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","timestamp":"2019. november. 28. 09:49","title":"Messze van még az, hogy Zente gyógyszere ne kerüljön 700 millióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c590cb56-dfed-4231-b9a3-15855aa7f589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Turbó Titán oldal kezelője 40 darab nyugtatót vett be a nézők szeme láttára.","shortLead":"A Turbó Titán oldal kezelője 40 darab nyugtatót vett be a nézők szeme láttára.","id":"20191129_Elo_adasban_esett_ossze_a_magyar_youtuber_nyugtatora_ivott_alkoholt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c590cb56-dfed-4231-b9a3-15855aa7f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27bd69a-71ed-4254-94dd-11b0e0fb2cc5","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Elo_adasban_esett_ossze_a_magyar_youtuber_nyugtatora_ivott_alkoholt","timestamp":"2019. november. 29. 12:51","title":"Élő adásban esett össze a magyar youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]