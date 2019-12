Hivatalosan hétfőn állt először a bíróság előtt Czeglédy Csaba, holott az ügyében már júniusban elindult az eljárás. Most bocsánatot kért a kollégáitól, akik miatta lettek vádlottak, de nem azért, mert bűnös. Úgy tűnt, hogy továbbra sem megy simán a per.

Még mindig csak az előkészítő tárgyalás folyik Czeglédy Csaba perében a Szegedi Törvényszéken, pedig már júniusban elindult a büntetőeljárás, igaz, akkor még a fővádlott nélkül. Czeglédy továbbra is kitart amellett, hogy ellene jogszerűtlenül emeltek vádat, és nem Szegeden kellene az eljárást lefolytatni. Állítja, még a bírói tanácsot is törvénytelenül alakították meg. A hétfői tárgyalási nap jórészt még az előbbi kérdések tisztázásával telt. Még az is csak január közepén dőlhet el, hogy január végén Szegeden vagy Szombathelyen folytatódik a tárgyalás.

Februárban emeltek vádat Czeglédy Csaba és húsz társa – jórészt kollégái – ellen, bűnszervezetben elkövetett, 6,2 milliárd forintos kárt okozó költségvetési csalás miatt. 2017-ben a politikust és néhány társát letartóztatták, Czeglédy kilenc hónapot töltött zárkában. A vád szerint a szombathelyi politikus munkaerő közvetítő cége, egy alvállalkozó beiktatásával, iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott diákokat. A vádhatóság szerint a háromszintű számlázási rendszer alkalmas volt az adófizetés megkerülésére. Az ügy egy részletét érintően a hatóságok már korábban nyomoztak, egy makói iskolaszövetkezet közel hatszázmillió forint adót nem fizetett meg, a büntetőeljárásban három iskolaszövetkezeti elnököt vádoltak meg.

Végül mindhárom vádlottat bűnsegédlet miatt ítélték el. Ebből az ügyből sarjadt ki a mostani, a vád szerint jóval nagyobb értékre elkövetett büntetőügy, ebben lett végül Czeglédy a fővádlott, szerinte vád nélkül. Ez pedig azért alakult így, mert Czeglédy időközben jelölt lett az uniós parlamenti választáson, így mentességet élvezett, az akkor már elindult eljárást megszüntették ellene. Ezen ment a vita, végül a bíróság úgy döntött, hogy nem kell ismételten vádat emelni Czeglédy ellen, ezt vitatja továbbra is a vádlott, de alávetette magát az eljárásnak. Végül az előkészítő ülésen most került sorra, a húsz vádlottból végül négyen kötöttek egyezséget.

Továbbra sem sima ügy

A bíróság kijelölése miatt tett indítványt az előkészítő ülésen Czeglédy Csaba és védője. Bár már ezt a kérdést korábban is vitatták, most is fellebbezést nyújtottak be az ellen, hogy a Szegedi Törvényszéket jelölték ki az eljárás lefolytatására. A fővádlott szerint, mivel az előkészítő ülések során néhányan már jogerős ítélettel a zsebükben távozhattak, ők javarészt szegediek, az érintettek többsége viszont Szombathelyhez kötődik, illetve a vádban szereplő ügy középpontjában álló Humán Operátor Zrt. is ott követte el a vádban felrótt cselekményeket, ezért nem Szegeden kellene a tárgyalásokat tartani. Emiatt az illetékességi kifogást továbbra is fenntartják, fellebbeznek a szegedi helyszínt jóváhagyó végzés ellen. Ebben az ügyben a Szegedi Ítélőtábla fog dönteni január közepéig, így az is elképzelhető, hogy a január végére kitűzött tárgyalásokat már nem a Szegedi Törvényszéken tartják majd.

A másik vitatott pont az ügyben a bírói tanács kijelölése. A hvg.hu részletesen írt arról, hogy rendhagyó módon módosította év közben a Szegedi Törvényszék az ügyelosztási rendet. Ebben is van egy jogerős végzés, ami szerint törvényes az ügyet jelenleg tárgyaló bírói tanács. Czeglédy és védője, Hankó-Faragó Miklós viszont azon az állásponton vannak, hogy nem a bírói tanács elfogult, ellenben az eleve törvénysértő módon alakult meg. Ebben az ügyben nincs lehetősége már a vádlottnak, az ügyészség észrevételezheti a jogsértést, ezért náluk indítványozzák azt, hogy forduljanak emiatt a Kúriához. Azt szeretnék, bár ez a jelenleg folyó eljáráson nem változtat, hogy a Kúria hozzon egy elvi döntést erre vonatkozóan, mert a bírói tanács megalakítása ily módon alkotmánysértő és az Emberi Jogok Európai Egyezményének vonatkozó pontjába is ütközik.

Egyébként Czeglédy indítványaiból úgy tűnt, hogy a védelem egyik alappillére az lesz, ha elindul élesben a büntetőügy tárgyalása, hogy bebizonyítsa, az ellene szóló vádak jelentős része azon alapul, hogy az előkészítő ülések során egyezséget kötő vádlottak ellene vallottak. Ezért őket tanúként kérte megidézni, de szintén tanúként hallgattatná meg az egyik „vádalkut” kötő egykori cellatársát is, hogy annak vallomásából esetleg kiderüljön, miért is kötött egyezséget a szóban forgó vádlott.

A védekezésben, ahogy ez a hétfői indítványokból kiderült, nagy szerepet kaphat az eljárás szabálytalanságainak bizonyítása a védelem részéről, illetve az is, hogy Czeglédy álláspontja szerint ő most úgy áll a bíróság előtt, hogy nem emeltek ellene vádat. Most ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg az ülés után a sajtó képviselőinek, hogy az ötvenes években állt utoljára valaki vád nélkül bíróság előtt, és azt is hozzátette titokzatosan:

Ennek a későbbiekben lesz még jelentősége.

A tárgyalás még mindig előkészítő üléssel folytatódik január végén, egy vádlottnak kell még nyilatkoznia arról, hogy elfogadja-e az ügyészség ajánlatát, vagy beleáll a további tárgyalásba. Az pedig, hogy Szegeden, vagy más városban folytatódik az eljárás, ahogy írtuk, majd január közepén fog kiderülni.