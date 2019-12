Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","shortLead":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","id":"20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a19b88-9f2b-4566-8be6-4d7fbca3d927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. november. 30. 17:44","title":"Megduplázná a KDNP a Kúria elnökének a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőnek egészen eddig a városházán béreltek irodát, most mennie kell.","shortLead":"A fideszes képviselőnek egészen eddig a városházán béreltek irodát, most mennie kell.","id":"20191130_Hoppal_Petert_kirakjak_a_pecsi_varoshazarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ecc5e2-bb71-4283-a5bd-f23a2fa54600","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Hoppal_Petert_kirakjak_a_pecsi_varoshazarol","timestamp":"2019. november. 30. 20:43","title":"Hoppál Pétert kirakják a pécsi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland Circular Hotspot közötti együttműködésről szóló megállapodást. A cél az új, a hulladék mennyiségét minimálisra csökkentő gazdasági modell elterjesztése.","shortLead":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland...","id":"20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2febc-589f-41f9-8673-52210ab641d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","timestamp":"2019. november. 30. 11:19","title":"Együttműködéssel a körforgásos gazdaság megteremtéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","shortLead":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","id":"20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85866bc9-f9e1-40a0-8812-e4563ab0f113","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Tévedésből tolvajozta le az egyik DK-s politikust Soltész Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","shortLead":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","id":"20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb811e5-b01a-4e6e-8761-33e506eb81c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 18:16","title":"Gázolt a vonat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ba264f-c097-4ed9-88c3-c8a33b30d8f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aranykort emlegetnek a levélben, miközben a bírók egy része végig keményen támadta az Országos Bírósági Hivatal volt vezetőjét.","shortLead":"Aranykort emlegetnek a levélben, miközben a bírók egy része végig keményen támadta az Országos Bírósági Hivatal volt...","id":"20191130_Utoljara_az_atkosban_bucsuztattak_ugy_vezetot_mint_Hando_Tundet_a_birok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ba264f-c097-4ed9-88c3-c8a33b30d8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c978d21e-c704-492b-8d6d-270badb538c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Utoljara_az_atkosban_bucsuztattak_ugy_vezetot_mint_Hando_Tundet_a_birok","timestamp":"2019. november. 30. 19:11","title":"Utoljára az átkosban búcsúztattak úgy vezetőt, mint Handó Tündét a bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","shortLead":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","id":"201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c532d8-78cd-44fb-a8fc-b0548714614e","keywords":null,"link":"/360/201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. december. 01. 09:00","title":"Vagyonkezelőt alapított a borászatával ismertté vált milliárdosnő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember vízellátását - közölték csütörtökön brazil kutatók.","shortLead":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember...","id":"20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8d4ee-e975-4eb0-848d-4812d117b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:03","title":"Ennek az erdőtűznek a füstje és a lángja is nagy: odalehetnek az Andok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]