[{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb, ha a motor mihamarabb eléri az ideális működési hőmérsékletét, de nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk meg. Adott esetben milliós büntetés is járhat az álló helyzeti melegítésért.","shortLead":"A legjobb, ha a motor mihamarabb eléri az ideális működési hőmérsékletét, de nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk...","id":"20191202_tamad_a_tel_indulas_elott_erdemes_melegiteni_az_autonk_motorjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f9b4e0-f833-4cdb-ba2f-adacf6caab60","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_tamad_a_tel_indulas_elott_erdemes_melegiteni_az_autonk_motorjat","timestamp":"2019. december. 02. 13:21","title":"Támad a tél, indulás előtt érdemes melegíteni az autónk motorját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra vezethető vissza – állapította meg az Európai Bizottság jelentése az ország egészségügyi helyzetéről. Hatalmas eltérések vannak a különböző társadalmi csoportok között is: az egyetemet végzett férfiak 12 évvel tovább élnek, mint alacsonyabb képzettségű társaik. A kormány eközben lényegében központosította az ágazatot, miközben az egy főre jutó, egészségügyi ellátásra fordított kiadás a legalacsonyabbak között van az Európai Unióban. ","shortLead":"Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra...","id":"20191202_Az_egeszsegugy_es_a_magyarok_is_mindent_megtesznek_hogy_elobb_haljunk_mint_a_tobbi_europai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07a9f66-dc77-4a72-a5e1-d4db91454a61","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_egeszsegugy_es_a_magyarok_is_mindent_megtesznek_hogy_elobb_haljunk_mint_a_tobbi_europai","timestamp":"2019. december. 02. 06:30","title":"Mintha a magyarok direkt arra hajtanának, hogy mielőbb meghaljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","shortLead":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","id":"20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea86d3f-a776-43f9-a526-ccc0a2eaa6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","timestamp":"2019. december. 02. 09:02","title":"Épül a ferihegyi turbókörforgalom, itt is van az első videó, hogy szemből jön egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","shortLead":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","id":"20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac28f6d-d025-4e6e-b646-2506c9d20491","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Janisch Attila a Gothár-ügyről: Orbán véresszájú cselédei már a Színművészeti Egyetemen tisztogatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","shortLead":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","id":"20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c01a36d-2e77-4a1f-a0d3-49522d8474e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 03. 05:15","title":"A havazás után a nagy köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","shortLead":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","id":"20191203_politico_2020_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30e611-d212-467b-b934-4208820d8e42","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_politico_2020_orban","timestamp":"2019. december. 03. 06:14","title":"Csak Greta Thunberg előzte meg Orbán Viktort a legnagyobb álmodozók listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint Magyarországra. A megbízójukat Erzsébetvárosban fogták el.","shortLead":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint...","id":"20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e090-a295-43db-8aa1-bf1611ef0217","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","timestamp":"2019. december. 02. 10:47","title":"Több mint egy kiló kokaint találtak a rendőrök egy csepeli műhelyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]