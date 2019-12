Rászólt a BKK a sofőrökre, hogy ne legyenek bunkók az utasokkal

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két teherautó ütközött össze Mocsánál.","shortLead":"Két teherautó ütközött össze Mocsánál.","id":"20191205_m1_es_autopalya_budapest_baleset_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95610a4-c5db-4b58-88e8-def8a497f921","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_m1_es_autopalya_budapest_baleset_torlodas","timestamp":"2019. december. 05. 08:13","title":"Baleset miatt lezárták az M1-est Budapest felé, torlódik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kisfilmmel népszerűsíti idei legjobb telefonját az Apple, amit egy hollywoodi rendező, David Leitch készített.","shortLead":"Új kisfilmmel népszerűsíti idei legjobb telefonját az Apple, amit egy hollywoodi rendező, David Leitch készített.","id":"20191203_david_leitch_rendezo_iphone_11_pro_videoklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f654-7836-4785-9070-bcb62ef26e1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_david_leitch_rendezo_iphone_11_pro_videoklip","timestamp":"2019. december. 03. 19:03","title":"Odaadták David Leitch rendezőnek az új iPhone-t, elég jó lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","shortLead":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","id":"20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d3663-57ed-49d2-93a4-1e28df542556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","timestamp":"2019. december. 04. 19:32","title":"Kétmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanüzletet köt a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a pernye elszállítására.","shortLead":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó...","id":"20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d534d43-12f7-4832-afcf-0571c92fcf75","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. december. 04. 11:32","title":"Az FKF sebtében leszerződött Mészáros érdekeltségével, mielőtt Karácsony hivatalba lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem léphet, a szövetség pedig fegyelmi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem...","id":"20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764995d2-e776-469c-aef4-f77dd3e00200","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","timestamp":"2019. december. 03. 22:03","title":"Hatalmas botrány lett abból, hogy a magyar olimpiai bajnok Kínát szidta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a40b7a-a6d3-4695-b667-042d4219ce9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embert megölt, egyet súlyosan megsebesített egy amerikai tengerész szerdán Hawaiin, a Pearl Harbor-i flottatámaszponton, majd magával is végzett – közölték a támaszpont tisztségviselői.","shortLead":"Két embert megölt, egyet súlyosan megsebesített egy amerikai tengerész szerdán Hawaiin, a Pearl Harbor-i...","id":"20191205_Lovoldozni_kezdett_egy_tengeresz_a_Pearl_Harbori_tamaszponton_harman_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0a40b7a-a6d3-4695-b667-042d4219ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55149e2-4d9c-417c-91b5-7da85938241b","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Lovoldozni_kezdett_egy_tengeresz_a_Pearl_Harbori_tamaszponton_harman_meghaltak","timestamp":"2019. december. 05. 07:31","title":"Lövöldözni kezdett egy tengerész a Pearl Harbor-i támaszponton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]