Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","shortLead":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","id":"20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f40d4-3738-45c1-89e1-f0ac6457009e","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","timestamp":"2019. december. 09. 05:27","title":"Ónos esővel és a fél országra ráboruló köddel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt, hogy a világ legnagyobb technológiai kiállításaként rendezett CES-t az Apple nélkül tartják, szinte már evidenciának vettük, 1992 óta ugyanis nem volt rá példa. Jövőre azonban változhat e helyzet.","shortLead":"Azt, hogy a világ legnagyobb technológiai kiállításaként rendezett CES-t az Apple nélkül tartják, szinte már...","id":"20191210_apple_ces_2020_1992","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5dbf62-c4d0-48cc-8945-5ff8a11cdab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_ces_2020_1992","timestamp":"2019. december. 10. 13:33","title":"27 év kihagyás után ismét ott lesz a CES-en az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Birminghamben fújt fel Banksy a falra némi karácsonyi dekorációt, amivel nagyban javította egy hajléktalan esélyeit némi adományra.","shortLead":"Birminghamben fújt fel Banksy a falra némi karácsonyi dekorációt, amivel nagyban javította egy hajléktalan esélyeit...","id":"20191209_Banksy_meglepett_egy_hajlektalant_egy_graffitivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6f054a-fe17-4bbb-8819-a5cf8316db94","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Banksy_meglepett_egy_hajlektalant_egy_graffitivel","timestamp":"2019. december. 09. 15:45","title":"Banksy meglepett egy hajléktalant egy graffitivel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"","category":"elet","description":"Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizikatanárát egy győri középiskolában.\r

\r

","shortLead":"Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizikatanárát egy győri...","id":"20191210_A_nap_24_orajaban_figyelik_a_keselo_fiut_a_cellajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac254bc6-aaed-424a-a86f-c6bb17a5e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20191210_A_nap_24_orajaban_figyelik_a_keselo_fiut_a_cellajaban","timestamp":"2019. december. 10. 09:10","title":"A nap 24 órájában figyelik a győri késelő fiút a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez közeli, állami megrendelésekkel kitömött 4iG bejelentette, hogy mégsem veszi meg a nála jóval nagyobb T-Systemset, de vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez közeli, állami megrendelésekkel kitömött 4iG bejelentette, hogy mégsem veszi meg a nála jóval...","id":"20191210_Kutba_esett_az_ev_uzlete_a_magyar_informatikai_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf37b9-d8c6-4dd8-b19e-9031a809bc86","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_Kutba_esett_az_ev_uzlete_a_magyar_informatikai_piacon","timestamp":"2019. december. 10. 17:41","title":"Kútba esett az év üzlete: mégsem veszi meg a 4iG a T-Systemset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2c07c8-019a-4951-8ed5-aa4656e03ac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére már adókkal együtt kerül ennyibe a német Klassen cégtől egy ilyen autó. ","shortLead":"Szerencsére már adókkal együtt kerül ennyibe a német Klassen cégtől egy ilyen autó. ","id":"20191209_Hetmeteres_RollsRoyce_Phantom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f2c07c8-019a-4951-8ed5-aa4656e03ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b017822-dd01-4ede-a5a2-93192a4613bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Hetmeteres_RollsRoyce_Phantom","timestamp":"2019. december. 09. 10:26","title":"Hétméteres és teljesen páncélozott Rolls-Royce Phantom 995 millióért rendelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","shortLead":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","id":"20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764f7b2-dc66-43a2-880f-f662960beeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","timestamp":"2019. december. 10. 12:55","title":"Kovács Zoltán értelmezésében az EU Tanácsa egy Soros-zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz az ártatlanságában.\r

\r

","shortLead":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz...","id":"20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12eaea2d-d925-4040-b280-91892e851f74","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","timestamp":"2019. december. 10. 09:05","title":"„Nem akarom végignézni, ahogy ártatlanul tönkreteszik” – megszólalt Mihályi Győző felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]