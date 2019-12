Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9a6ef71-205e-4535-bd10-24610d6719da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tudott labdába rúgni.","shortLead":"Az ellenzék nem tudott labdába rúgni.","id":"20191210_Csak_fideszes_tagjai_lettek_a_Mediatanacsnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a6ef71-205e-4535-bd10-24610d6719da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6500c13-53f8-4de4-96d2-037a95dc1423","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Csak_fideszes_tagjai_lettek_a_Mediatanacsnak","timestamp":"2019. december. 10. 12:44","title":"Csak fideszes tagjai lettek a Médiatanácsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek...","id":"20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195727b3-dc06-45e2-827c-c2fa165eb32d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","timestamp":"2019. december. 09. 12:47","title":"Telt ház lesz karácsonykor a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","shortLead":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","id":"20191208_saxo_forint_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ec71ee-77e2-4e4e-af80-7bfee80d9d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_saxo_forint_arfolyam","timestamp":"2019. december. 08. 17:54","title":"A Saxo Bank meghökkentő jóslatai közt szerepel a 375 forintos euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","id":"20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d966b-70c8-4c77-971a-445d835bdb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","timestamp":"2019. december. 08. 16:20","title":"A nagy érdeklődés miatt a Madách térre tették át a hétfői tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","shortLead":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","id":"20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c7636-d8a4-4e8f-8cac-9def5787842c","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","timestamp":"2019. december. 10. 11:53","title":"Öngyilkos lett az ostravai kórházi ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az ember sokáig időzik olyan helyen, ahol a környezet nem változik, az az agyműködésre is hatással van – ezt állapították meg berlini szakemberek, akik sarkkutatóknál tapasztaltak ilyet.","shortLead":"Ha az ember sokáig időzik olyan helyen, ahol a környezet nem változik, az az agyműködésre is hatással van – ezt...","id":"20191209_deli_sark_sarkkutato_sarkvidek_agykutatas_emberi_agy_antarktisz_hippokampusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2ad8f-e7fd-4b7d-86d6-c58cb0a64147","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_deli_sark_sarkkutato_sarkvidek_agykutatas_emberi_agy_antarktisz_hippokampusz","timestamp":"2019. december. 09. 17:03","title":"A sarkköri kutatóknak összemegy az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","shortLead":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","id":"20191209_uj_zeland_vulkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c12be-c864-4089-be24-bf6b5134d786","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_uj_zeland_vulkan","timestamp":"2019. december. 09. 05:37","title":"Még a kráter peremén belül is turisták voltak, amikor kitört egy vulkán Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is használja ezt a típust.","shortLead":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is...","id":"20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ef91b5-7c97-4bc4-86fc-4d5c6af02eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","timestamp":"2019. december. 10. 10:03","title":"Nézze meg: egy ilyen repülőgép tűnt el 38 utassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]