[{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közbeszerzésén már nyerni tudott.","shortLead":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK...","id":"20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fb0706-3b49-421d-87d3-be571bb6e814","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","timestamp":"2019. december. 12. 14:25","title":"Wifit épít 1,37 milliárdért a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját tevékenységéről még a jogszabályban előírt információkat sem hozza nyilvánosságra.","shortLead":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját...","id":"20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db88f4-3f34-469c-b245-18aa7eadeb54","keywords":null,"link":"/360/20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","timestamp":"2019. december. 12. 06:30","title":"Mindenkiről mindent tudnak: 50 milliárd mobiladatot vett meg a turisztikai ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani, az ugyanis komoly mérgezést okozhat – főként a gyerekeknél.","shortLead":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani...","id":"20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d6c2bb-502d-4c3e-b1d7-a9b7d9f08763","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","timestamp":"2019. december. 11. 20:03","title":"Figyelmeztetnek a tudósok: egyre több embert mérgeznek meg az illóolajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már vasárnap elkezdődik a melegedés.","shortLead":"Már vasárnap elkezdődik a melegedés.","id":"20191211_Jovo_heten_akar_16_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea41ac3-57ee-43d1-ad98-cfb29fc16d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Jovo_heten_akar_16_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 11. 21:30","title":"Jövő héten akár 16 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6122502-3d05-4505-922f-942126d79455","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme egy csoportkép Finnország új, nők vezette kormányáról. ","shortLead":"Íme egy csoportkép Finnország új, nők vezette kormányáról. ","id":"20191212_Girl_power_kis_feketeben_a_legfontosabb_miniszteriumok_elere_kerultek_nok_Finnorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6122502-3d05-4505-922f-942126d79455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e202329-18c2-4f63-9403-3e35efc49794","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Girl_power_kis_feketeben_a_legfontosabb_miniszteriumok_elere_kerultek_nok_Finnorszagban","timestamp":"2019. december. 12. 11:20","title":"Girl power kis feketében: a legfontosabb minisztériumok élére kerültek nők Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","shortLead":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","id":"20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ef3ff-1f5c-4d69-8b02-5d695dfe3d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"Deutsch szerint előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és aztán kinevezni Rácz Zsófiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További nehezítésre készülhetnek a tanárok egy új rendelettervezet szerint. A fogadóórákon való részvétel pedig nem tartozna a kötött munkaidőbe.","shortLead":"További nehezítésre készülhetnek a tanárok egy új rendelettervezet szerint. A fogadóórákon való részvétel pedig nem...","id":"20191213_szakkepzesi_torveny_rendelettervezet_tulmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847a3e9f-c04f-4cc5-8987-05158f31dd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_szakkepzesi_torveny_rendelettervezet_tulmunka","timestamp":"2019. december. 13. 10:47","title":"„Önként vállalt túlmunkának” minősítenék, ha a tanárnak távollévő kollégáját kell helyettesítenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők maguk sem értik. Itt van viszont az új Rise of the Koala című albumuk, tele remek dadaista diszkóval, és még az is elhangzik egy dalban, hogy „a ló néz, a csikó lát”. Interjú Márton Dániellel és Paál Lászlóval. Igen, utóbbi maga az új celeb: Szintis Laci. Alább a lemezt is meghallgathatják, sőt, a dalokat is értelmezzük a művészekkel! Hvg.hu-premier!","shortLead":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők...","id":"20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37468a4d-3ad1-4fa1-963e-e1d0e24f9f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","timestamp":"2019. december. 11. 20:00","title":"„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]