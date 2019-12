13 nő perelte be a nagy szállodaláncokat - köztük a Magyarországon is jólismert Hiltont és Intercontinentalt. Több államban kezdődött nyomozás az ügyben az USA -ban, de végül egyesítették a pert, mely az Ohio állambeli Columbusban zajlik.

A lánykereskedelem 80 százaléka a szállodákhoz kötődik – legalábbis ezt állítja az az ügyvédi iroda, mely a nőket képviseli a perben. Persze ez a 80 százalék csakis arra vonatkozik, hogy a rendőrségi jegyzőkönyvekben szereplő esetek ilyen magas százaléka köthető a szállodákhoz.

A valóságban ugyanis a lánykereskedelem méreteiről csak nagyon kevés megbízható információ áll rendelkezésre, mert ezen a területen az orosz maffia uralkodik olykor más külföldi és amerikai bűnszövetkezetekkel együtt. A nők vallomásaiban épp az a kínos, hogy kiderül: a nagy szállodaláncok vígan együttműködtek ezekkel a szervezetekkel miközben olykor gyerekeket is szexuális szolgáltatásokra kényszerítettek. Mindezt miért? Természetesen pénzért. A szállodák jócskán profitáltak ebből a kétes üzletágból – állítják az ügyvédek.

A szállodák főnökei mossák kezeiket

"A Hilton elítéli az emberkereskedelem minden formáját beleértve a szexkereskedelmet" - nyilatkozta a Guardiannek a Hilton Worldwide szóvivője. Az Intercontinental szóvivője szinte szó szerint ugyanezt mondta. Mind a két szóvivő hangsúlyozta azt is, hogy a személyzetet kiképezték arra, hogy jelentse a hasonló eseteket.

Ezt persze felfoghatjuk beismerésnek is: a főnökök nagyon is jól tudták, hogy mi folyik a szállodákban, de mivel szép profitot hozott, ezért nemigen tettek ellene semmit.

"Szép hotel, csúnya hotel – mindenütt ugyanaz megy"

Erről vallott egy nő, akit hat héten keresztül fogvatartottak egy szállodában, és szexuális szolgáltatásokra kényszerítették. Állítása szerint amikor megpróbált ellenállni, akkor úgy megverték, hogy eltört az orrcsontja. Kétszer is.

"Én csak azt szeretném, hogy a közvélemény végre felfogja: mennyire általános a szexkereskedés a szállodákban az Egyesült Államokban" – nyilatkozta a sértett nő a Thomson Reuters alapnak. A per precedens értékű lehet, ugyanis most először vádolják a nagy szállodaláncokat azzal, hogy az illegális szexkereskedelmet elősegítették, hogy ezzel is növeljék a profitot az Egyesült Államokban, és minden bizonnyal más országokban is.