[{"available":true,"c_guid":"709d0142-1357-4c4c-ad7c-c6b6939aba88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német márkánál zajló high-tech forradalom a jelek szerint tovább folytatódik.","shortLead":"A négykarikás német márkánál zajló high-tech forradalom a jelek szerint tovább folytatódik.","id":"20191217_jonnek_a_szinte_teljesen_gombmentes_gigant_kijelzos_audik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=709d0142-1357-4c4c-ad7c-c6b6939aba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48c2c45-d6b9-4788-a56f-4babc009a3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_jonnek_a_szinte_teljesen_gombmentes_gigant_kijelzos_audik","timestamp":"2019. december. 17. 07:59","title":"Jönnek a szinte teljesen gombmentes, gigant kijelzős Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók 2020-ban is hoppon maradnak.","shortLead":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók...","id":"20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2276812f-c38e-4314-a518-c8ae1dfd4c52","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","timestamp":"2019. december. 17. 18:43","title":"Hiába az ígéretek, nem kapnak több pénzt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csákó Gergőnek nincs Facebook-profilja, csak annyit tudni róla, hogy 24 éves, régen focizott, és azt, hogy az övé a Szakácstündér Kft., amely 10 évre elnyerte a kispesti menzapályázatot. \r

","shortLead":"Csákó Gergőnek nincs Facebook-profilja, csak annyit tudni róla, hogy 24 éves, régen focizott, és azt, hogy az övé...","id":"20191216_menza_kozetkeztetes_szakacstunder_csako_gergo_kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87927509-93d2-402e-87c3-a19fd0d33c93","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_menza_kozetkeztetes_szakacstunder_csako_gergo_kispest","timestamp":"2019. december. 16. 17:25","title":"Rejtőzködik a vállalkozó, aki bejelentkezett a milliárdos menzabizniszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","shortLead":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","id":"20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2761b3-045f-4259-9be3-256a6c801b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","timestamp":"2019. december. 17. 05:38","title":"Baleset miatt lezárták az M3-ast Atkárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodásáról ír a Bloomberg, a felcsúti dollármilliárdos is válaszolt a kérdéseikre.","shortLead":"Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodásáról ír a Bloomberg, a felcsúti dollármilliárdos is válaszolt a kérdéseikre.","id":"20191218_Meszaros_Lorinc_Soha_nem_volt_uzleti_kapcsolatom_a_miniszterelnokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fb7886-01a2-4bc9-b621-543843d2c35a","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Meszaros_Lorinc_Soha_nem_volt_uzleti_kapcsolatom_a_miniszterelnokkel","timestamp":"2019. december. 18. 12:40","title":"Mészáros Lőrinc: „Soha nem volt üzleti kapcsolatom a miniszterelnökkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kerítés itt sem állította meg a kórt, ezúttal Mészáros Lőrinc bélmegyeri vadaskertjében hullottak a vadállatok.","shortLead":"A kerítés itt sem állította meg a kórt, ezúttal Mészáros Lőrinc bélmegyeri vadaskertjében hullottak a vadállatok.","id":"20191218_Sertespestis_belmegyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dd7000-5df9-4fed-a0af-8de775c27b03","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Sertespestis_belmegyer","timestamp":"2019. december. 18. 12:59","title":"Sertéspestis Bélmegyeren: itt is zárt vadaskertben jelent meg a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan közös barátjának biznisze, Trump hazugsága, az M2-esen a forgalommal szemben hajtó autós. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán és Erdogan közös barátjának biznisze, Trump hazugsága, az M2-esen a forgalommal szemben hajtó autós. Ez a hvg360...","id":"20191216_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51adffa6-64f9-4731-a4f2-4df36939b4b8","keywords":null,"link":"/360/20191216_Radar360","timestamp":"2019. december. 16. 17:30","title":"Radar360: Mácsai már hisz a színházi szakma összefogásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]