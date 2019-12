Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 50-es villamoson még szerdán támadott meg egy férfi egy iskolás csoportot és a velük lévő pedagógust. ","shortLead":"Az 50-es villamoson még szerdán támadott meg egy férfi egy iskolás csoportot és a velük lévő pedagógust. ","id":"20191221_Kituntetik_a_diakjait_vedo_testnevelo_tanart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97be7cbd-ce2a-4b57-bf90-fb85e84074e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Kituntetik_a_diakjait_vedo_testnevelo_tanart","timestamp":"2019. december. 21. 14:14","title":"Kitüntetik a diákjait védő testnevelő tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát, a játékot így csak jövő januárban adják ki.","shortLead":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát...","id":"20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c47956-61c2-4d61-b167-59a623099500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","timestamp":"2019. december. 21. 10:03","title":"Kisebb csúszással, de érkezik a Blizzard vadonatúj Warcraft-játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700dd11-6c27-43e2-9f9e-f4c099e72033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az audiotermékeiről ismert amerikai JBL cég a közösségi finanszírozás keretében gyűjti az előrendeléseket egy olyan vezeték nélküli fejhallgatóra, amelyet akár sohasem kell feltöltenie a tulajdonosának.","shortLead":"Az audiotermékeiről ismert amerikai JBL cég a közösségi finanszírozás keretében gyűjti az előrendeléseket egy olyan...","id":"20191221_jbl_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d700dd11-6c27-43e2-9f9e-f4c099e72033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3f42b-937c-45b9-a1e4-5ba160c6946e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_jbl_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato","timestamp":"2019. december. 21. 08:03","title":"Végtelen játékidő: itt a vezeték nélküli fejhallgató, amit sosem kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak együtt kormányképes szociáldemokraták és kereszténydemokraták. A nyertesek a Zöldek lehetnek.","shortLead":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak...","id":"201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025b1af-647b-49f6-9c89-750f7999f914","keywords":null,"link":"/360/201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","timestamp":"2019. december. 21. 08:15","title":"A német néppárti istenek alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","shortLead":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","id":"20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204456ca-ab75-4009-a1ba-8dc6ad1efd32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","timestamp":"2019. december. 20. 18:08","title":"Megveszi az állam Mészáros Lőrincéktől a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f67cfc-89f5-4d6f-bc9b-e6663e2b73a0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lenne a Karmelita kolostorban található miniszterelnöki dolgozószoba, ha az IKEA-ból rendezték volna be? Igencsak puritán szemlélettel nyúlt a témához a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen lenne a Karmelita kolostorban található miniszterelnöki dolgozószoba, ha az IKEA-ból rendezték volna be...","id":"20191220_Duma_Aktual_Karmelita_berendezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f67cfc-89f5-4d6f-bc9b-e6663e2b73a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42af7a12-79b9-4ac5-b020-dc1a4f8c8e4e","keywords":null,"link":"/360/20191220_Duma_Aktual_Karmelita_berendezese","timestamp":"2019. december. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Azért kellett terasz a Karmelitához, hogy Orbán Viktor tudja hol tárolni a téli gumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","shortLead":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","id":"201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2cb8c-6ec7-4ec1-bb40-7c0a1508d576","keywords":null,"link":"/360/201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","timestamp":"2019. december. 22. 12:15","title":"Leváltották a Fidesz emberét a XVIII. kerület városfejlesztési cég éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]