A kilencvenezer forintot sem éri el a vidéki postások fizetése több esetben, de a negyedszázadot lehúzó kézbesítő sem keres többet 140-150 ezer forintnál, ebben már minden pluszjuttatás is benne van, amit a pénzkezelésért, csomagokért, újságokért kapnak. Az RTL Klub Híradója forgatott Battonyán arról, hogy egyszerre mondott fel a település összes kézbesítője. A hvg.hu is megkereste néhányukat, közülük az egyik harmincéves munkahelyét adta fel, és volt olyan is, akinek a fizetése a százezer forintot sem érte el. Közben reagált a ostás Szakszervezet is.

A kézbesítők zömét hétórás munkaidőben foglalkoztatják. „Csak decemberben 38 túlórám volt” – meséli egy másik békési település kézbesítője, aki szerint egyre nehezebb a munkájuk, aminek a levét végül az ügyfelek isszák meg. „Akár két órát is tipródhat a fagyban egy külterületen élő idős, mert nem tudunk pontosan odaérni” – mondja a kisvárosi postás, akinek a körzetében egy meghatározott időpontban kellene mozgó szolgáltatást nyújtania. Egy félórás külső ügyintézési lehetőséget biztosítanak elvileg, de az időpontot a megnövelt körzetek miatt már nem tudják tartani, ezért fagyoskodhatnak akár órákig is az ügyfelek, hogy például fel tudják adni a csekkjeiket.

„Nem csoda, hogy elegük lett” – mondja a Battonyához közel szolgálatot teljesítő postás a felmondó kollégáiról. „Pedig lasszóval kell fogni a kézbesítőket, ezt a munkát ennyi pénzért még a közfoglalkoztatásból kikerülők sem vállalják, pedig nálunk is hónapokig hirdették az állásokat, miközben csökkent a közmunkások száma a településen” – teszi hozzá a neve elhallgatását kérő postás, aki szerint a kényszerű plusztevékenységek normáinak növelése is nagy nyomást jelent az alkalmazottaknak. Ráadásul hét órára szerződik velük az állami cég, így az alapbérük nem éri el a nyolcórás garantált minimálbért, így fordulhat elő, hogy sokuk alapfizetése még a százezer forintot sem éri el.

A hvg.hu is írt a kézbesítési területen tapasztalható kizsigerelésről még 2018 novemberében, itt arról is szó volt, hogy nem is egy-egy hivatalhoz szerződnek a kézbesítők, hanem a megyei szintű igazgatóság köt velük szerződést, így bármikor átirányíthatók más területre, helyettesítésre. Miközben a hivatalok számának a csökkentése is felmerült a Magyar Posta Zrt.-nél, és az elbocsátások lehetősége sem kizárt, a kézbesítőkből óriási a hiány, mégsem emelték a fizetésüket.

Az Indexhez jutott el nemrégiben egy búcsúlevél, amelyet egy Bács megyei Kelebia postai hivatalának vezetője írt, és amelyben a munkáltatóját okolja életének kilátástalansága miatt. Azt a 24.hu írta meg a kelebiai postás tragédiájával kapcsolatosan, hogy a postavezetők egy-egy alkalmazott elbocsátását helyezték kilátásba, ha nem teljesítik az elvárásokat, ezért előfordult, hogy a családtagokkal kötöttek végül biztosítást, mert a településen nincs valós kereslet a rájuk kényszerített termékekre.

A battonyai kézbesítők felmondása többletterhet jelenthet a többi alkalmazottnak, ugyanis könnyen lehet, hogy a területi vezetés helyettesítést rendel majd el. Többektől is úgy tudjuk, hogy a battonyaiak, még mielőtt felmondtak volna, egyeztetésen voltak a vezetőjüknél, aki viszont ha akart volna, akkor sem nyúlhatott volna bele a beosztásokba és követelményekbe, mivel ezt a hatáskört már nem helyben gyakorolják. Ezért inkább azzal állt elő, hogy van olyan település, ahol a lakosok maguk mennek be a hivatalba a küldeményeikért.

Több postás szerint ez a leépülési folyamat már két évtizede tart, ez idő alatt végig megfigyelhető volt a teljesítmények növelése kombinálva a jövedelmek csökkentésével. Ez látszik a társaság eredményein is. Amíg 2017-et az elérhető mérleg szerint 493 millió forint adózott nyereséggel zárta az állami társaság, a legfrissebb, 2018-as kimutatás már 2,4 milliárd forintot meghaladó veszteséget mutat.

A Postás Szakszervezet egyébként éppen a jövő héten kezdi meg az állami cég menedzsmentjével a bértárgyalásokat, az idei kötelező béremeléseken túl szeretnének elérni eredményeket. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen az állami cég kiadásainak jelentős része pont a bérekre megy el. A versenyjogi szabályok pedig az állami, de önállóan gazdálkodó cég esetén korlátozzák a költségvetési támogatásokat, magyarul, a bevételekből kell gazdálkodniuk.

A konkrét üggyel kapcsolatban a szakszervezeti elnök elmondta, hogy a kelebiai tragédiáról és a battonyaiak felmondásáról is a sajtóból értesült. Tóth Zsuzsanna szerint nem jut el minden helyről a panasz hozzájuk, jobb volna, ha a rendszerszintű problémákat a tagság az érdekvédőknek címezné.

A 24.hu kelebiai riportjának írója megkereste a kelebiai polgármestert, Maczkó József elmondta, hogy a kisvárosban a lakosokat is megviselte a haláleset, nyílt levél megfogalmazását tervezik. A hvg.hu telefonon kereste Maczkót, aki egyelőre nem tud arról, hogy a levelet megírták-e már a helyiek, de azt nem tartja kizártnak, hogy az öngyilkosságot elkövető postás temetésére több kolléga is eljön majd elbúcsúzni.