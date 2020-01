Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni fővárosban késő estig tartó tüntetések folynak, miközben az amerikai elnök azt írta, a világ most Teheránra figyel.","shortLead":"Az iráni fővárosban késő estig tartó tüntetések folynak, miközben az amerikai elnök azt írta, a világ most Teheránra...","id":"20200112_Trump_figyelmeztette_Irant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfee0ca-474e-49b9-ad17-b3bf5118380b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Trump_figyelmeztette_Irant","timestamp":"2020. január. 12. 08:24","title":"Trump ráírt az iráni kormányzatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c784394-5e9d-4fe6-9985-927a620e98be","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az embert gyakran kitaszítottnak ábrázoló műveiben Farkas István mintha előre megérezte volna a sorsfordító történéseket. A még mindig nem a rangján kezelt XX. századi festőről minden eddiginél átfogóbb képet ad a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása.","shortLead":"Az embert gyakran kitaszítottnak ábrázoló műveiben Farkas István mintha előre megérezte volna a sorsfordító...","id":"202002__farkas_istvan__kihult_vilag__utolso_utani_pillanat__orok_fogsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c784394-5e9d-4fe6-9985-927a620e98be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab364bc5-5ac5-4509-9e92-b7af28479645","keywords":null,"link":"/360/202002__farkas_istvan__kihult_vilag__utolso_utani_pillanat__orok_fogsag","timestamp":"2020. január. 10. 19:00","title":"A legnagyobbak mellett dolgozott a magyar festőzseni, mégis kevesen ismerik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több jut doppingellenőrzésre is.","shortLead":"Több jut doppingellenőrzésre is.","id":"20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdd5d8e-575c-449e-9aa4-a163935384dc","keywords":null,"link":"/sport/20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","timestamp":"2020. január. 11. 15:37","title":"Egy milliárddal megtoldotta a kormány az olimpiai felkészülésre szánt keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911e4394-a67e-4d4c-913f-1e9e9530838f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemtanú értesítette a rendőrséget.","shortLead":"Szemtanú értesítette a rendőrséget.","id":"20200111_Harom_kutyat_rakott_ki_az_ut_melle_egy_71_eves_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911e4394-a67e-4d4c-913f-1e9e9530838f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391190c9-4334-425e-9da8-3b4a0724ba1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Harom_kutyat_rakott_ki_az_ut_melle_egy_71_eves_ferfi","timestamp":"2020. január. 11. 17:11","title":"Három kiskutyát rakott ki az út mellé egy 71 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","shortLead":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","id":"20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c662f8-87b2-4ca5-b961-d7dd296f83b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","timestamp":"2020. január. 11. 21:05","title":"\"Változott a piac\" - kommentálta a Fidesz a magán-nyugdíjpénztárak sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján a házra esett.","shortLead":"Kis híján a házra esett.","id":"20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790a6fcb-6cb7-4004-98c9-4b25527d9d09","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Helikopter zuhant egy amerikai kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió euró mehet el erre.","shortLead":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió...","id":"20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2070ea-62fc-4ebf-ba8d-bc121fbcf188","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 10. 13:04","title":"Nagyváradon 2,7 milliárdból építhet fociakadémiát a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]