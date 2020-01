Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett két vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatott.","shortLead":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett...","id":"20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdc57f-743b-46c3-80f5-870d7452cbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","timestamp":"2020. január. 14. 10:03","title":"Egy feltöltéssel 40 napig működő okosórát dobott piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltást segíti majd, hogy a következő napokban eső érkezik az érintett területekre.","shortLead":"Az oltást segíti majd, hogy a következő napokban eső érkezik az érintett területekre.","id":"20200113_Sikerult_megzabolazni_egy_Sydney_melletti_gigantikus_tuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb765d43-ca37-499e-8cbc-39ac85ee5e44","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Sikerult_megzabolazni_egy_Sydney_melletti_gigantikus_tuzet","timestamp":"2020. január. 13. 11:51","title":"Sikerült megzabolázni egy Sydney melletti gigantikus tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ec12c0-8c53-4a85-9898-01cf3a650b0a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de a vadászpilóták kötelességeiben is.","shortLead":"Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de...","id":"20200112_Azert_kaptuk_meg_hamarabb_a_GPSt_mert_tevedesbol_lelottek_egy_utasszallitot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ec12c0-8c53-4a85-9898-01cf3a650b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2021b-32ed-4bfe-b753-775df1a3e872","keywords":null,"link":"/360/20200112_Azert_kaptuk_meg_hamarabb_a_GPSt_mert_tevedesbol_lelottek_egy_utasszallitot","timestamp":"2020. január. 12. 17:00","title":"Azért kaptuk meg hamarabb a GPS-t, mert tévedésből lelőttek egy utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai óvárosa melletti Dávid városában, az ősi Jeruzsálemben folytatott ásatásokon.","shortLead":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai...","id":"20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cfc068-b47a-4eea-895a-594b1af1dec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","timestamp":"2020. január. 12. 16:03","title":"2000 éves folyadékmérő kőtáblát találtak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most a magánegészségügyben próbálkozik. ","shortLead":"Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most...","id":"202002_novagroupmedical_katonasmagankorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73532a61-bb54-436b-bb95-33d1a6a11a2f","keywords":null,"link":"/360/202002_novagroupmedical_katonasmagankorhaz","timestamp":"2020. január. 13. 14:00","title":"A Honvédkórháznál nem tett rendet, most magánkórházat hozna létre az egykori államtitkár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi időjárási körülmények mellett igen jó szolgálatot tehet a ködlámpa, melynek használatával kapcsolatban azonban érdemes átgondolni néhány dolgot.","shortLead":"A jelenlegi időjárási körülmények mellett igen jó szolgálatot tehet a ködlámpa, melynek használatával kapcsolatban...","id":"20200113_tamad_a_kod_de_hogyan_kell_hasznalni_a_kodlampat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d070b-b6a8-4024-a96f-4cafabbe5dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_tamad_a_kod_de_hogyan_kell_hasznalni_a_kodlampat","timestamp":"2020. január. 13. 08:31","title":"Támad a köd, de hogyan kell használni a ködlámpát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d69861-2aab-4cbf-aefc-46e7a58c6abf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindenki elképzelte már, hogy milyen lenne újra élni a történelem fontos pillanatait. Nicolas Bedos filmjében egy cég személyre szabott időutazással váltja valóra ezt az álmot.","shortLead":"Mindenki elképzelte már, hogy milyen lenne újra élni a történelem fontos pillanatait. Nicolas Bedos filmjében egy cég...","id":"202002_film__helyszini_szemle_boldog_idok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d69861-2aab-4cbf-aefc-46e7a58c6abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899eb757-d37d-4016-b449-ed7d4fc5d39b","keywords":null,"link":"/360/202002_film__helyszini_szemle_boldog_idok","timestamp":"2020. január. 12. 13:00","title":"Ilyen lenne megalázni Hitlert egy francia film szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]