Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és kilenc másik településen pedig kifogásolt.","shortLead":"Budapesten és kilenc másik településen pedig kifogásolt.","id":"20200126_Egeszsegtelen_a_levego_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cbbe4-739f-4042-85e9-02ca12d8449c","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Egeszsegtelen_a_levego_Szegeden","timestamp":"2020. január. 26. 12:39","title":"Egészségtelen a levegő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont Magyarország előrébb kerülne az uniós rangsorban.","shortLead":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont...","id":"202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfadec4-0bdd-4158-9e96-ddae511b0bc7","keywords":null,"link":"/360/202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","timestamp":"2020. január. 27. 07:00","title":"Brüsszel miatt fontolgathatja a kormány a fizetések megpiszkálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres arra figyelmeztet, hogy világszerte növekszik a zsidóellenesség.","shortLead":"António Guterres arra figyelmeztet, hogy világszerte növekszik a zsidóellenesség.","id":"20200126_ENSZfotitkar_Ujjaeledtek_a_neonaci_csoportok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5e6a9e-50f3-410f-aba6-51fbe8e1f56d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_ENSZfotitkar_Ujjaeledtek_a_neonaci_csoportok","timestamp":"2020. január. 26. 11:25","title":"ENSZ-főtitkár: Újjáéledtek a neonáci csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby Sharing.","shortLead":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby...","id":"20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2ee5-9c7d-4bac-a735-12589428c2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 18:03","title":"Hasznos új funkció jön Androidra, már videó is van róla, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről, felelősségvállalásról, bűnbocsánatról, valamint Pokorni Zoltán nyilas nagyapjáról szóló beszédéről. A Holokauszt-emléknap, az auschwitzi haláltábor felszabadításának 75. évfordulója tiszteletére a hvg360.hu interjúját most minden olvasónk megnézheti.","shortLead":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről...","id":"20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e75ba-4557-4f23-8bb6-e33c0ede0f93","keywords":null,"link":"/360/20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","timestamp":"2020. január. 27. 14:48","title":"Nem az számít, amit Pokorni az áldozatokra emlékezők előtt mond, hanem amit a saját közönségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult az első olyan európai kormány, amelyben először vettek részt – és itt tekintsünk el az elaggott portugáliai és spanyolországi ófasiszta rezsimektől – a háború óta a modern neonácik.","shortLead":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult...","id":"20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dccde4-ce7c-447c-874a-b03de2b78cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","timestamp":"2020. január. 27. 12:35","title":"TGM: Európai Néppárt és egyéb járási legendák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást vasárnap választották polgármesterré, de hamarosan már törvényt is nevezhetnek el róla, jöhet a lex Dézsi.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást vasárnap választották polgármesterré, de hamarosan már törvényt is nevezhetnek el róla, jöhet a lex...","id":"20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9a745b-4d13-422c-bc9d-fa2a771ac3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus","timestamp":"2020. január. 27. 10:25","title":"Törvényt módosítanak, hogy Győr új fideszes polgármestere kardiológus is maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]