Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48637574-70fd-46f1-9723-7c463184ee1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készül a Jóbarátok-film? Felélesztik a sorozatot? Bármi lehetséges.","shortLead":"Készül a Jóbarátok-film? Felélesztik a sorozatot? Bármi lehetséges.","id":"20200205_jobaratok_matthew_perry_chandler_bejelentes_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48637574-70fd-46f1-9723-7c463184ee1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e1f4d5-7024-4366-959e-f0d9cabe701d","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_jobaratok_matthew_perry_chandler_bejelentes_twitter","timestamp":"2020. február. 05. 14:10","title":"Nagy bejelentésre készül a Jóbarátok Chandlerje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520bb0eb-ac35-4fa1-ac2a-87ce23757635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előtte az amerikai elnök nem fogott kezet a demokrata párti politikussal.","shortLead":"Előtte az amerikai elnök nem fogott kezet a demokrata párti politikussal.","id":"20200205_Trump_Pelosi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520bb0eb-ac35-4fa1-ac2a-87ce23757635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a07c6-e3ec-41f4-b8c8-6fce74a3d566","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Pelosi","timestamp":"2020. február. 05. 10:15","title":"A demokrata házelnök összetépte Trump évértékelő beszédét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő a parlamenti választások előrehozatalát szeretné ezzel előidézni.","shortLead":"A román államfő a parlamenti választások előrehozatalát szeretné ezzel előidézni.","id":"20200206_Orban_egy_nappal_levaltasa_utan_ujabb_kormanyalakitasi_megbizast_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff1456d-2cf4-4526-b193-4e89e347c91e","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Orban_egy_nappal_levaltasa_utan_ujabb_kormanyalakitasi_megbizast_kapott","timestamp":"2020. február. 06. 19:17","title":"Orban egy nappal leváltása után újabb kormányalakítási megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","shortLead":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","id":"20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b80b59-698e-44e5-b5b5-e647cf61bc09","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","timestamp":"2020. február. 05. 11:34","title":"Megrongálták a pécsi vasútállomás zongoráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069a7868-ccc1-49c1-8470-ecae499aad4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint ugyanakkor kritikus állapotban van.","shortLead":"A beszámolók szerint ugyanakkor kritikus állapotban van.","id":"20200206_Korrigalt_a_kinai_media_megsem_halt_meg_a_koronavirust_jelzo_kinai_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=069a7868-ccc1-49c1-8470-ecae499aad4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1047dc1e-f7a2-40c0-b72a-b14ee02c09ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Korrigalt_a_kinai_media_megsem_halt_meg_a_koronavirust_jelzo_kinai_orvos","timestamp":"2020. február. 06. 19:37","title":"Korrigált a kínai média, szerintük mégsem halt meg a koronavírust jelző kínai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb ellenzéki pártvezérekhez, például Gyurcsány Ferenchez, Ungár Péterhez. Az elsíbolt milliárdok úgysem a nyilatkozatra kötelezettekhez kerülnek, ám a kormánytagok bevallott vagyonából is szép toplista kerekedik. \r

","shortLead":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb...","id":"20200206_Porhintes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6960e58-988c-47ea-af8a-78902c845055","keywords":null,"link":"/360/20200206_Porhintes","timestamp":"2020. február. 06. 07:01","title":"Orbán Viktor hagyja, hogy papíron csak a negyedik leggazdagabb kormánytag legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","id":"20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6d464-c65b-4823-b233-48d69acc40a1","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","timestamp":"2020. február. 05. 18:30","title":"Egy évre eltiltották az olimpiai bajnok Burján Csabát a Kínát sértő posztja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos cégnél a Switch konzolok kapcsán tapasztalható probléma.","shortLead":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos...","id":"20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63111be-9de7-4fa6-8db8-c0d5175d11de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","timestamp":"2020. február. 06. 13:03","title":"Már a Nintendónál is gondok vannak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]