[{"available":true,"c_guid":"b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra vettük, melyik film milyen esélyekkel indul neki az év legfontosabb filmes eseményének, és megtippeltük a nyerteseket is.","shortLead":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra...","id":"20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c654054-196f-48f6-ab29-dc4e2fe541fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"Miért is nézzük idén az Oscar-gálát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31696d37-c814-46ca-90c3-e33b4e8cefa9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műemlék épületek rekonstrukciójában éllovas Laki cégcsoporttal állt össze Balatonfüred önkormányzata, hogy újabb szálloda épüljön a városban. ","shortLead":"A műemlék épületek rekonstrukciójában éllovas Laki cégcsoporttal állt össze Balatonfüred önkormányzata, hogy újabb...","id":"202006_fl101_hotel_fured_es_azepuletszobrasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31696d37-c814-46ca-90c3-e33b4e8cefa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a35229-ad99-466a-8cc9-08d7b0599e73","keywords":null,"link":"/360/202006_fl101_hotel_fured_es_azepuletszobrasz","timestamp":"2020. február. 11. 10:00","title":"Épületszobrásszal építtet új szállodát az önkormányzat Balatonfüreden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig a köztársaságnak már akkor megvolt a jelképe Göncz Árpád személyében. Nem véletlen, hogy a születésnapján, február 10-én összemosódik a két ünnep. ","shortLead":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig...","id":"20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970419f3-6b73-4291-9a19-f6adb3c4b2b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","timestamp":"2020. február. 10. 20:00","title":"„Máig Árpi bácsi maradt” – így fonódott össze Göncz Árpád személye és a köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","shortLead":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","id":"20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4e521e-5a71-4f7b-baf6-00b3e47d0e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","timestamp":"2020. február. 10. 13:21","title":"Mindent maga mögé utasít a Ducati legújabb közúti sportmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101f43a7-60da-4ad0-8d42-729296d4d2b2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Senki nem tud úgy beszólni az Oscarnak, mint Natalie Portman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17aab3a-72d9-437f-a169-9cc154516f3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek már készen állnak arra, hogy az autókat kiszorítsák a rakpartokról – nyilatkozta Erő Zoltán, Budapest új főépítésze. Arról is beszélt, hogy állami támogatást kérnek a barnamezős rehabilitációkhoz.","shortLead":"A tervek már készen állnak arra, hogy az autókat kiszorítsák a rakpartokról – nyilatkozta Erő Zoltán, Budapest új...","id":"20200211_foepitesz_budapest_ero_zoltan_hid_felhokarcolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a17aab3a-72d9-437f-a169-9cc154516f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e73280-3d79-4ac0-9dcf-f31831cd3be7","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_foepitesz_budapest_ero_zoltan_hid_felhokarcolo","timestamp":"2020. február. 11. 09:02","title":"Új hidat és felhőkarcolók nélküli várost szeretne az új budapesti főépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]