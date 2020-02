Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamás kedden kezdett védőbeszédbe, az első tárgyalási nap fél 4-ig tartott. A bíró szerint ha ilyen tempóban haladnak, négy nap is kellhet Gyárfásnak ahhoz, hogy vallomása végére érjen.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamás kedden kezdett védőbeszédbe, az első tárgyalási nap fél 4-ig...","id":"20200211_Gyarfas_Tamas_vedobeszede__eloben_a_birosagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8fe57-2228-4e89-bcc4-a45914c0b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Gyarfas_Tamas_vedobeszede__eloben_a_birosagrol","timestamp":"2020. február. 11. 10:16","title":"Öt órán át bizonygatta Gyárfás, hogy nem utálta Fenyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető kötelezettség nem – derült ki két évvel az után, hogy letelt a határidő.","shortLead":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető...","id":"20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b5eb2-38bc-4690-a448-42cca86a4d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","timestamp":"2020. február. 11. 10:52","title":"Két évvel a lejárta után derült ki, hogy mégsem volt határidő a Budapest Bank eladására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03901093-8bae-484f-9163-3a3f67f893ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon már csak citromsárga riasztás van érvényben, de kedden újra viharos széllökések várhatók. ","shortLead":"Magyarországon már csak citromsárga riasztás van érvényben, de kedden újra viharos széllökések várhatók. ","id":"20200210_Halalos_aldozat_vihar_Csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03901093-8bae-484f-9163-3a3f67f893ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6bd4c5-2009-4b72-89a1-72db98673c16","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Halalos_aldozat_vihar_Csehorszag","timestamp":"2020. február. 10. 18:40","title":"Halálos áldozata is van a viharnak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat a közmédia. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat...","id":"20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae8a3bc-d207-4d60-bb1b-59655a6ada55","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","timestamp":"2020. február. 12. 08:00","title":"Radar360: visszavonatnák az új NAT-ot, sokat kell várni a koronavírus ellenszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón testközelből is megnéztük a készüléket.","shortLead":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón...","id":"20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac4886-138b-48b2-b0cf-7c62a97b6e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","timestamp":"2020. február. 12. 09:03","title":"Fotókon mutatjuk a Samsung új összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

","shortLead":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul...","id":"sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecec-7966-437f-b06d-e1282cae8ee6","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","timestamp":"2020. február. 11. 07:30","title":"Háton, hason, magzatpózban: jelent-e valamit, hogyan alszunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","shortLead":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","id":"20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0807941c-f339-4d9f-a239-5c070c8886a1","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 21:19","title":"Megvan a harmadik érem is a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint amennyit eddig a Galaxy Foldból sikerült.","shortLead":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint...","id":"20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea99fa1-90ac-410c-914a-7ecdedd7d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","timestamp":"2020. február. 10. 20:03","title":"Bízik a piacban a Samsung, 2,5 millió Galaxy Z Flip eladására számít a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]