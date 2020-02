Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98c361c-4574-4f4d-a83e-efff6e7bb963","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy nyerges vontató karambolozott Óbaroknál.","shortLead":"Egy autó és egy nyerges vontató karambolozott Óbaroknál.","id":"20200212_Harom_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan_tobb_kilometeres_a_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98c361c-4574-4f4d-a83e-efff6e7bb963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683ed9c6-11ec-4bb4-b742-9b291e3c35d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Harom_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan_tobb_kilometeres_a_torlodas","timestamp":"2020. február. 12. 09:14","title":"Három baleset történt az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce0d19-4139-4c0d-9188-ddbd4e32e5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 12. 11:14","title":"Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete Buttigieg. Az igazi meglepetés azonban a harmadik helyen van.","shortLead":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete...","id":"20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401bcb41-35d2-4b43-adaf-f7b7b5294de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","timestamp":"2020. február. 12. 05:13","title":"Minimális előnnyel Sanders nyerte meg a New Hampshire-i előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis felvásárolta a japán óriás. Nagyon sokba kerültek.","shortLead":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis...","id":"20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db681a-40aa-405c-a336-8d47a3a6356c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","timestamp":"2020. február. 12. 12:03","title":"Nem elírás: 70 milliárd forintot fizetett a Sony egy játékfejlesztői csapatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek.","shortLead":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos...","id":"20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af560483-c9bf-45c6-a90a-5b93471145a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","timestamp":"2020. február. 12. 18:03","title":"Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban ebbe is beleszólhat a koronavírus.","shortLead":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban...","id":"20200213_koronavirus_okostelefon_eladasra_gyakorolt_hatasa_piackutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db515589-2b21-4708-84d1-54510131b4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_koronavirus_okostelefon_eladasra_gyakorolt_hatasa_piackutatok","timestamp":"2020. február. 13. 08:03","title":"Bezuhanhatnak az okostelefonok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512","c_author":"Csató Mónika","category":"elet","description":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

\r

","shortLead":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

\r

","id":"20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688250f8-c276-45ed-985d-1df7980bd18d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","timestamp":"2020. február. 13. 10:56","title":"Csató Mónika: Mi folyik ténylegesen énekóra címszó alatt az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]