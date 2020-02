Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója, a konzuli szolgálat azt javasolja, a turisták alaposan fontolják meg utazásaikat.","shortLead":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója...","id":"20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d82e5-47a8-4f77-b048-bb2d4f26e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","timestamp":"2020. február. 23. 16:30","title":"Kezd elszabadulni a koronavírus Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánikhangulat alakult ki.","shortLead":"Pánikhangulat alakult ki.","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82efac31-e7e9-4478-9a44-7da7e08626e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","timestamp":"2020. február. 24. 18:05","title":"Rendőrt hívtak egy Olaszországból hazatért nőre Sztojkafalván, mert rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak védelmet, nehézséget is jelent: a Google alkalmazások ezekről a telefonokról is hiányoznak.","shortLead":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak...","id":"20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afb759-66af-45b7-a287-6c3422a57038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","timestamp":"2020. február. 25. 14:03","title":"Erős hardverrel és egy nagy kompromisszummal jön a Honor új csúcsmobilja, a View 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban azzal a fekete humorral, ami épp a reményvesztett és elkeseredett embereken élcelődik. ","shortLead":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban...","id":"202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc42c5-4f67-4a43-8587-8711aaef17b0","keywords":null,"link":"/360/202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","timestamp":"2020. február. 25. 14:00","title":"Miért jó depresszív mémeket megosztania annak, aki szomorú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","shortLead":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","id":"20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86357a-300a-4ded-a7c8-8cf27a0e896a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","timestamp":"2020. február. 23. 21:45","title":"Majmokkal és tevékkel várják Indiában Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f594f2-5822-4c04-954c-92f053cc6618","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: mundér, exportíró, kerékbilincs, szívószál, biodóm. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200223_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f594f2-5822-4c04-954c-92f053cc6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8278375d-ea38-4c87-b071-0b83353e18a8","keywords":null,"link":"/360/20200223_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. február. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely rájött, hogy exportíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","shortLead":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","id":"20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ec58f-dc37-4ad5-b729-ed30d885f982","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 24. 06:41","title":"Minden villanyautót, a Teslát is legyorsulja az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]