[{"available":true,"c_guid":"badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","shortLead":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","id":"20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60088555-9516-43da-ad67-a8df5eb95258","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 13:27","title":"Ausztria után Horvátországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff969750-72b4-441c-8455-6734d7e6fe01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy olasz orvos szervezetében mutatták ki a koronavírust, aki már hat napja a szállodában tartózkodott. ","shortLead":"Egy olasz orvos szervezetében mutatták ki a koronavírust, aki már hat napja a szállodában tartózkodott. ","id":"20200225_koronavirus_tenerife_karanten_fertozes_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff969750-72b4-441c-8455-6734d7e6fe01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765ae495-113d-49f0-965d-731176274175","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_tenerife_karanten_fertozes_turistak","timestamp":"2020. február. 25. 09:55","title":"Ezer embert helyeztek karanténba Tenerifén egy koronavírusos turista miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánikhangulat alakult ki.","shortLead":"Pánikhangulat alakult ki.","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82efac31-e7e9-4478-9a44-7da7e08626e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","timestamp":"2020. február. 24. 18:05","title":"Rendőrt hívtak egy Olaszországból hazatért nőre Sztojkafalván, mert rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most viszont a Capri szigetére induló kompra nem akarták felengedni a venetói utast – írta egy olvasónk a karantén közeléből. Többen is áruhiányról számoltak be, egyik olvasónk arról írt, az emberek egymás kezéből kapkodják ki az élelmiszert. A kedd esti adatok szerint Olaszországban 11 ember halt meg a vírus miatt, több mint 220-an megfertőződtek.","shortLead":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most...","id":"20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a67955-ada1-4d03-a1d2-293dd2f1efa1","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","timestamp":"2020. február. 26. 06:15","title":"Magyarok a koronavírus árnyékában: \"Hátborzongatóan üres a környék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus már a szomszédban, megszavazták a kártérítések felfüggesztését, Kásler szerint alig tiltakoztak a NAT ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A koronavírus már a szomszédban, megszavazták a kártérítések felfüggesztését, Kásler szerint alig tiltakoztak a NAT...","id":"20200225_Radar360_Magyar_kamionos_karantenban_kormanyfovaros_csorte_a_szinhazak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8437d6-a663-456c-a8e6-56aecc31fe7a","keywords":null,"link":"/360/20200225_Radar360_Magyar_kamionos_karantenban_kormanyfovaros_csorte_a_szinhazak_miatt","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Radar360: Magyar kamionos karanténban, kormány-főváros csörte a színházak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","shortLead":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","id":"20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6090b81f-ee28-4e77-abbd-afc1c44d5c61","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","timestamp":"2020. február. 26. 14:13","title":"Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","id":"20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c90e09-8f49-4b0b-8ffd-90377db06ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","timestamp":"2020. február. 25. 07:41","title":"Újabb ember halt meg a Diamond Princess utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","shortLead":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","id":"20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aaabe3-9fae-4108-9d16-a4ee2700db76","keywords":null,"link":"/elet/20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","timestamp":"2020. február. 24. 19:38","title":"Elvégezték az ötezredik veseátültetést a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]