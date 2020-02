Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban felgyorsult a járvány terjedése.","shortLead":"Mindkét országban felgyorsult a járvány terjedése.","id":"20200228_Koronavirus_tovabb_emelkedett_a_fertozottek_szama_Nemetorszagban_es_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dc2208-ceb2-421d-8c35-ada946fa0f08","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Koronavirus_tovabb_emelkedett_a_fertozottek_szama_Nemetorszagban_es_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 28. 20:31","title":"Koronavírus: tovább emelkedett a fertőzöttek száma Németországban és Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt.","id":"20200228_Kinaba_igazolt_Kadar_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8107f6-6eb6-4118-9827-09dee0031d8b","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Kinaba_igazolt_Kadar_Tamas","timestamp":"2020. február. 28. 10:00","title":"Kínába igazolt Kádár Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Made in China felirat helyett a jövőben egyre többször találkozhatunk majd a Made In Vietnam címkével. A koronavírus-járvány miatt ugyanis a nagy technológiai cégek is menekülnnek Kínából. Egy sajtóértesülés szerint a Google és a Microsoft is csatlakozhat a körhöz.","shortLead":"A Made in China felirat helyett a jövőben egyre többször találkozhatunk majd a Made In Vietnam címkével...","id":"20200228_google_microsoft_kina_termeles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51e217-d88b-44a7-955e-6898fa602a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_google_microsoft_kina_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 10:03","title":"A Google és a Microsoft is menekülhet Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói olimpia szervezőivel pedig egyeztetések zajlanak a lehetséges forgatókönyvekről.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói...","id":"20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0da491-5801-4f3d-b1f9-b7d7de838e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","timestamp":"2020. február. 27. 17:59","title":"WHO-főigazgató: A koronavírus világjárvánnyá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. ","shortLead":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak...","id":"20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5071ad-7947-434e-b6d0-511c4203e367","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. február. 27. 10:54","title":"Gulyás Gergely: Hét mintát vizsgálnak koronavírusra, egyelőre nincs pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","shortLead":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","id":"20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21586-60f9-4d5f-b914-9114f7ab034f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","timestamp":"2020. február. 28. 12:46","title":"Magyar és svéd tudósok: a kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c","c_author":"Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Rétestészta-hosszúságúra nyújtja a Fidesz a nemzeti konzultációnak mondott legújabb kormánypropaganda-akciót. A feltett kérdésekre Orbán már rég eldöntötte a választ, miközben a problémákat részben maga idézte elő.","shortLead":"Rétestészta-hosszúságúra nyújtja a Fidesz a nemzeti konzultációnak mondott legújabb kormánypropaganda-akciót. A feltett...","id":"202009__nemzeti_konzultacio__manipulalt_kerdesek__sugalmazott_valaszok__csepegtetett_uszitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59c8fd-ef3e-4792-80da-de7c344d2fda","keywords":null,"link":"/360/202009__nemzeti_konzultacio__manipulalt_kerdesek__sugalmazott_valaszok__csepegtetett_uszitas","timestamp":"2020. február. 27. 11:00","title":"A kormány rendíthetetlenül uszít a romák, a rabok és a menekültek ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az összes információval, amit a betegségről, a megelőzésről és a hatósági intézkedésekről tudni kell. Cikkünkben nemcsak arra igyekszünk választ adni, mik a COVID-19 legjellemzőbb tünetei, hanem arra is, hova fordulhatunk hiteles információkért, mi a teendőnk, ha attól tartunk, elkaptuk a vírust. Mi a különbség az influenza és a koronavírus között? Hogyan előzhetem meg? Lemehetek a háziorvoshoz? Minden, amit a következő hetekben tudni kell. ","shortLead":"A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos...","id":"20200226_Vannak_meg_kerdesei_a_koronavirusrol_Most_mindet_megvalaszoljuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdddf39-0333-44c3-ade9-e2780a07cdfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Vannak_meg_kerdesei_a_koronavirusrol_Most_mindet_megvalaszoljuk","timestamp":"2020. február. 27. 16:00","title":"Vannak még kérdései a koronavírusról? Most mindet megválaszoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]