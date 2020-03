Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elemében volt a miniszterelnök.","shortLead":"Elemében volt a miniszterelnök.","id":"20200302_Orban_a_Jobbikot_Gyurcsany_a_baloldalt_a_Jobbik_miatt_zrikalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687bc93-2a6f-4779-9031-bb6d06b2f150","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Orban_a_Jobbikot_Gyurcsany_a_baloldalt_a_Jobbik_miatt_zrikalja","timestamp":"2020. március. 02. 18:01","title":"Orbán a Jobbikot Gyurcsány, a baloldalt a Jobbik miatt zrikálja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","shortLead":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","id":"20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da07280-e97c-4554-84cc-64db6f7238d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 02. 16:41","title":"Nem fizet a biztosító, ha utazásra nem javasolt térségben kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van a ráfutásos balesetek megelőzésében. A motorosoknál ez nem ennyire egyszerű, ezért több tervező a bukósisakba épített féklámpával próbálkozik. ","shortLead":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van...","id":"202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221560dd-d8dc-43c3-bdd8-ca38322231e5","keywords":null,"link":"/360/202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","timestamp":"2020. március. 01. 09:00","title":"Ha minden motoros ilyen bukósisakot viselne, sok baleset lenne elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736859d4-b9e6-45a3-adf1-689467d9c5f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétmillió euróból indít franchise-láncot külföldön a Makery.","shortLead":"Kétmillió euróból indít franchise-láncot külföldön a Makery.","id":"20200302_makery_befektetes_franchise_terjeszkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736859d4-b9e6-45a3-adf1-689467d9c5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041acd1f-f7bf-4893-b56e-415f6f768a55","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_makery_befektetes_franchise_terjeszkedes","timestamp":"2020. március. 02. 09:38","title":"Külföldön terjeszkedik a magyar étterem, ahol a vendégeknek maguknak kell főzniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Népi praktikák nincsenek, álhírek annál inkább vannak. Továbbra is nagyon sok a kamuhír a koronavírussal kapcsolatban. Ezt állapította meg elemzésében a Political Capital. Azt ajánlják, hogy ellenőrizzük és gondoljuk végig az olvasott híreket. Annak ellenére sok az álhír, hogy a rendőrség több tucat ilyen portált állított le február elején, két ember ellen pedig eljárás is indult.\r

","shortLead":"Népi praktikák nincsenek, álhírek annál inkább vannak. Továbbra is nagyon sok a kamuhír a koronavírussal kapcsolatban...","id":"20200229_Tobb_alhirt_terjeszto_portalt_leallitottak_de_meg_mindig_sok_a_kamuoldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8742f1b-4c0e-41c8-8397-8d7d8afc590f","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Tobb_alhirt_terjeszto_portalt_leallitottak_de_meg_mindig_sok_a_kamuoldal","timestamp":"2020. február. 29. 20:52","title":"Több álhírt terjesztő portált leállítottak, de még mindig sok a kamuoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","shortLead":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","id":"20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c1efd1-77ba-4b6d-b5e3-fec45d613c67","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","timestamp":"2020. március. 01. 20:23","title":"Koronavírus miatt kórházba vitték Luis Sepúlveda írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","shortLead":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","id":"20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d41ff-1783-4576-9910-2cc26f4ec4d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 17:52","title":"Dél-Koreában bezártak a templomok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","shortLead":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","id":"20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f080973e-b9c4-4c38-8493-2a1b3a83392d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","timestamp":"2020. március. 01. 10:57","title":"Egy kínai orvos úgy lett a koronavírus áldozata, hogy meg sem fertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]