Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékot esett egyetlen nap alatt a kőolaj világpiaci ára, miután a vezető kitermelők – Oroszország ellenállása miatt – pénteken nem egyeztek meg a kitermelés további koordinált visszafogásáról.\r

","shortLead":"Tíz százalékot esett egyetlen nap alatt a kőolaj világpiaci ára, miután a vezető kitermelők – Oroszország ellenállása...","id":"20200307_2008_ota_nem_zuhant_akkorat_az_olajar_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643dd51c-ad20-41f0-b948-685aea6c1c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_2008_ota_nem_zuhant_akkorat_az_olajar_mint_most","timestamp":"2020. március. 07. 13:25","title":"2008 óta nem zuhant akkorát az olajár, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9533ed3-f5eb-4334-8f1a-e4c138f4deef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy negyedmilliárd forintos divatterepjáró kívül-belül abszolút polgárpukkasztóra sikeredett. ","shortLead":"A mintegy negyedmilliárd forintos divatterepjáró kívül-belül abszolút polgárpukkasztóra sikeredett. ","id":"20200307_elkepeszto_lett_a_hatalmas_rollsroyce_szabadidoauto_tuningolt_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9533ed3-f5eb-4334-8f1a-e4c138f4deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc2c0a-a5e6-422a-877d-48177983c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200307_elkepeszto_lett_a_hatalmas_rollsroyce_szabadidoauto_tuningolt_valtozata","timestamp":"2020. március. 07. 06:41","title":"Elképesztő lett a hatalmas Rolls-Royce szabadidőautó tuningolt változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","shortLead":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","id":"20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c8f6d4-3ec5-44ae-bd89-567185af3151","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","timestamp":"2020. március. 08. 22:20","title":"A vírus miatt lefújták a koncertjét, a Facebookon zenélt Falusi Mariann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyorsan gyengül a trópusi erdők szén-dioxid-elnyelő képessége – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport mintegy 300 ezer fa harminc éven át történő figyelemmel kísérése nyomán.","shortLead":"Gyorsan gyengül a trópusi erdők szén-dioxid-elnyelő képessége – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport mintegy...","id":"20200308_tropusi_erdok_szendioxidelnyelo_kepessege_gyengul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567e1d7-bdc5-4311-9272-28b29290020d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_tropusi_erdok_szendioxidelnyelo_kepessege_gyengul","timestamp":"2020. március. 08. 10:03","title":"30 éven át figyeltek 300 ezer fát – az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti kanyonjaiban.","shortLead":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti...","id":"20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250e25a7-e35b-4383-a8e2-4ae798c8712e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","timestamp":"2020. március. 07. 14:03","title":"Különlegesen szép kerteket fedeztek fel a tenger mélyén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és a jó forgatási helyszínek mellett a gyenge forint is sokat segít a filmiparnak, ám Andy Vajna nagyon hiányzik.","shortLead":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és...","id":"20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d24c8c-1bd2-45ae-a406-73cad8443886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Hogyan maradhatunk mi a Duna menti Hollywood?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 még a tapasztalt felhasználók számára is tartogathat ismeretlen, de hasznos programfunkciókat. Az alábbiakban egy ilyet mutatunk most be.","shortLead":"A Windows 10 még a tapasztalt felhasználók számára is tartogathat ismeretlen, de hasznos programfunkciókat...","id":"20200307_rendszerkarbantartas_windows_10_gyorsitasa_nem_hasznalt_fajlok_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48244a4-6c39-4134-9973-e685b7baecf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_rendszerkarbantartas_windows_10_gyorsitasa_nem_hasznalt_fajlok_torlese","timestamp":"2020. március. 07. 16:15","title":"Van egy rejtett a program a Windowsban, amivel csodákat tehet a gépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]