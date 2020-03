Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak. Pláne így van ez a családi életciklusok váltásainál. ","shortLead":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha...","id":"20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21707faa-b38d-4de4-b0a5-4925ded99db7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","timestamp":"2020. március. 10. 07:10","title":"A család folyamatosan fejlődő egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba helyezik, tisztítják. ","shortLead":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba...","id":"20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523fd0f1-35c1-4bba-a5a9-8a48ed0dd2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 10. 12:08","title":"A koronavírus miatt a magyar bankjegyeket is karanténba helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették az orvosok, hogy kigyógyult a HIV-ből.","shortLead":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették...","id":"20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6aaa-7c3f-498f-8059-9c087035505b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","timestamp":"2020. március. 10. 22:08","title":"A nyilvánosság elé lépett a férfi, aki a világon másodikként gyógyult meg a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a fertőzöttek 93 százaléka négy országban él.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a fertőzöttek 93 százaléka négy országban él.","id":"20200310_who_koronavirus_fertozes_vilagjarvany_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ef107b-5286-447e-848d-d95958efd97d","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_who_koronavirus_fertozes_vilagjarvany_pandemia","timestamp":"2020. március. 10. 10:31","title":"WHO: A kínai betegek 70 százaléka meggyógyult, de ellenőrzött világjárvány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","shortLead":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","id":"20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625bf849-340e-480b-a9eb-f3d1b3db7f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","timestamp":"2020. március. 10. 06:41","title":"530 km/h-val is száguldhat a legújabb Koenigsegg hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","shortLead":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","id":"20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1c9346-bd49-4b94-a3bd-eb72b5d8e199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","timestamp":"2020. március. 10. 21:11","title":"Koronavírus: az EU 25 milliárd eurós alapot hozott létre a gazdasági károk enyhítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","shortLead":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","id":"20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef2990-e2b2-4b6e-8c22-8f42b0fb9632","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 05:53","title":"A római magyar nagykövetség szerint haladéktalanul el kell hagyni Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]