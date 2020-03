Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz nehéz kitalálni: semmit.","shortLead":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz...","id":"20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0d4e6-6cdd-4e24-b07e-d5dda47c88f2","keywords":null,"link":"/elet/20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"Ennyit tesz egy alapos kézmosás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes szakértők attól tartanak, hogy hiába fejlesztenek ki egy védőoltást, nem biztos, hogy hatásos lesz a mutálódott vírustörzsek ellen. ","shortLead":"Egyes szakértők attól tartanak, hogy hiába fejlesztenek ki egy védőoltást, nem biztos, hogy hatásos lesz a mutálódott...","id":"20200310_Aprilisban_mar_embereken_tesztelnek_a_koronavirusvakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ccb720-29c8-4695-9645-c62e1154cc59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_Aprilisban_mar_embereken_tesztelnek_a_koronavirusvakcinat","timestamp":"2020. március. 10. 16:09","title":"Áprilisban már embereken tesztelnék a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve a tömegrendezvények mellőzésével lehet lassítani a járványt.","shortLead":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve...","id":"20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae76a5-b731-4fc5-879a-d98ed13471b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 10:24","title":"Német egészségügyi miniszter: A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Miközben az olasz politikusok egy része azt akarta bizonyítani, hogy milyen összetartó közösség az övék, nem vették észre, hogy a koronavírus éppen az összetartó közösségeket szereti.","shortLead":"Miközben az olasz politikusok egy része azt akarta bizonyítani, hogy milyen összetartó közösség az övék, nem vették...","id":"20200311_Minel_elobb_jonnek_a_drasztikus_intezkedesek_annal_jobban_jarunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bae82b-0ea1-4618-8121-ee2dcd90f471","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Minel_elobb_jonnek_a_drasztikus_intezkedesek_annal_jobban_jarunk","timestamp":"2020. március. 11. 13:32","title":"Minél előbb jönnek a drasztikus intézkedések, annál jobban járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.","shortLead":"Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.","id":"20200311_Kozelit_az_500hoz_a_koronavirusfertozottek_szama_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3518db-f1ec-4014-b639-db33377862d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Kozelit_az_500hoz_a_koronavirusfertozottek_szama_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 11. 16:10","title":"Közelít az 500-hoz a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették az orvosok, hogy kigyógyult a HIV-ből.","shortLead":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették...","id":"20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6aaa-7c3f-498f-8059-9c087035505b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","timestamp":"2020. március. 10. 22:08","title":"A nyilvánosság elé lépett a férfi, aki a világon másodikként gyógyult meg a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","shortLead":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","id":"20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8be148-dc0d-4d7b-b879-4d1b1f66fdb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","timestamp":"2020. március. 10. 20:38","title":"40 éve keresik, most találtak egy csillagot, amelyik csak egyoldalúan pulzál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]