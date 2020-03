Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Szite akármelyik részvényre kattintunk a Budapesti Értéktőzsde honlapján, ugyanolyan görbéket látunk: március eleje óta lefelé ível - nem is akármennyire. Nem kivételek ez alól a NER-hez köthető cégek, tehát a Jászai Gellért-féle informatikai 4ig, a Tiborcz István-féle ingatlanos Appeninn, és a Mészáros Lőrinc-féle Opus is sokat vesztett értékéből azóta, hogy kiderült, Magyarországra is elért a vírus.

A március elején kezdődött esés óta a kormányközeli társaságoknál százalékosan a legtöbbet a 4iG vesztette értékéből. A részvényárfolyam záróértéke a társaságnál március 4-én még 564 forint volt, szerda reggel azonban már csak 320 forint. Ez összességében 43 százalékos visszaesést jelent.

A Mészáros Lőrinc-féle Opus Global esetében március 3-án 273 forint volt egy részvény, addig a szerdai nyitáskor már csak 162 forintot ért. Itt az értékvesztés tehát 40,6 százalék.

A Tiborcz-István-féle Appeninn kicsit később, március 9-én kezdett el igazán esni, ami egy hétfői nap volt. Az azt megelőző pénteken a záróárfolyam 333 forint volt, hétfőn viszont 310 forint, innen jutottunk el a ma reggelig: 212,5 forint. Ez tehát összességében 36 százalékos visszaesést jelent.

A Privatbankar.hu azt is megnézte, forintban mérve mennyit buktak a kormányközeli üzletemberek. A lap azt írja, az Opus papírjai tavaly nyáron még 470 forinton is jártak, ekkor Mészáros pakettje 233 milliárd forintot ért. A lap a keddi záróárfolyamot vette figyelembe a végösszegnél, ami 175 forint lett, ezzel számolva Mészáros Lőrinc és a családtagjainak kezében lévő Opus részvények nagyjából 87 milliárdot érnek, Mészárosék tehát 146 milliárdot veszítettek.

A Tiborcz-féle BDPST az Appeninnben közel 30 százalékos tulajdonos. Az Appeninn-papírok elmúlt 52 hetes maximuma 547 forint volt, 2019. április 25-én. Ekkor a cég 30 százalékának értéke a Portfolio szerint közel 7,6 milliárd forintra rúgott. Az Appeninn részvényekre kötött utolsó keddi kötés 219,5-ön született, a részvénycsomag összértéke így már csak 3 milliárd forintot tett ki.

Jászai Gellért 4iG-s portfóliója korábban 36,2 milliárd forintot ért. Kedden a papír záróértéke 328 forint volt, ami azt jelenti, hogy Jászai Gellért 25 milliárdot bukott, hiszen a kezdeti 36 milliárdos értékkel szemben 10,8 milliárd forintot ér a cégvezető kezében lévő részvénycsomag. A Privátbankár megjegyzi: azt nem tudni, hogy a részvénycsomagok megszerzését hogyan finanszírozták, esetleg felvettek-e hozzá hitelt. Ennek azért van jelentősége, mivel a vállalati kölcsönök esetében az MNB kezdeményezte az év végéig törlesztési moratórium bevezetését. „Így a kirakatban lévő üzletembereknek akkor sem kell egyelőre izgulniuk, ha a vásárláshoz képest veszteség van a részvénycsomagokon, hiszen jó eséllyel életbe lép majd a moratórium. Akkor pedig időt nyernek, a következő egy évben pedig vélhetőleg túl lesznek a piacok a mélyponton, és megindul majd a kilábalás" - teszik hozzá.

Nem csak a NER-cégek, az OTP, a MOL, és gyakorlatilag minden részvény zuhanórepülésben van. Az OTP március 5-én 14 340 forintot ért, szerda reggel 9 525 forintot. A MOL március 3-án 2 530 forinton zárt, kedden 1 690 forinton, szerdán a nyitás után pedig 1 629 forinton. A BUX a múlt héten az 1998-as orosz válság óta nem látott zuhanást produkált, és azóta is folyamatosan esik vissza.