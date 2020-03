A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki, helyben tilos fogyasztani. Az éttermeknek új működési rendre kell átállni, de egy helyet találtunk, ahol 15 óra után is lehet enni.

A kormány nem csak a nem alapszükségleteket kielégítő kiskereskelmi egységeket záratta be délután 3 órával, hanem az éttermeket, kávézókat, kocsmákat is, egész pontosan minden „vendéglátó üzletet”. A kereskedelemről szóló törvény meghatározása szerint a vendéglátás: „kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is”.

Rendel, fizet, átvesz, lelép

Valójában a kormány nem bezáratta az éttermeket, mindössze előírta, hogy

azok területén az ott dolgozók kivételével délután 3 és reggel 6 között nem tartózkodhat senki.

Más szóval az éttermeknek nem kell bezárniuk, csak éppen nem fogadhatnak vendégeket.

Ráadásul ez alól is van kivétel: az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése. Magyarán a vendég bemehet az étterembe, rendelhet, fizethet és elviheti az ételt. Vagyis gyakorlatilag a gyorséttermek, street food-helyek és egyáltalán minden étterem, amelyik elvitelre is ad ételt, délután 3 után is nyugodtan nyitva tarthat, épp csak nem engedheti leülni a vendégeket enni.

A „meg nem engedett módon tartózkodás” szabálysértés. Az intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a kiszabható bírság 5 és 500 ezer forint között lehet, és a rendőr kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhat. Ez azt jelenti:

ha a rendőr meglátja, hogy valaki leül a gíroszosnál enni, akkor az illetőt kipenderítheti és megbírságolhatja. Az ablakon azonban gond nélkül kiadhatja a szendvicset.

Praktikusan ugyanez a kocsmákra, kávézókra is vonatkozik – más kérdés, hogy ki akarná kocsmában drágábban megvenni ugyanazt a sört, amit a közértben vagy a trafikban időkorlát nélkül és olcsóbban megkap, ha nem ülhet le meginni? A korlátozás ilyen formában lehetőséget ad a beülős éttermeknek, hogy tovább működjenek: ha lehetővé teszik az elvitelt (akár saját futárokkal, akár valamelyik ételfutárszolgáltatón keresztül. Kérdés persze, megéri-e ebbe belevágni olyankor, amikor akármelyik nap bevezethet a kormány még szigorúbb intézkedéseket.

Silent disco

A kiskereskedelmi üzleteket sem kell bezárni délután háromkor, ezekre is az vonatkozik, hogy csak dolgozó tartózkodhat bent – azzal a különbséggel a vendéglátó helyekhez képest, hogy elvitel céljából sem mehet be vásárló. És persze a korlátozás egyáltalán nem vonatkozik az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletekre – így a piacok, sarki zöldségesek, hentesek korlátozás nélkül nyitva lehetnek (utóbbiaknál akár bent is lehet enni, ha vannak készételei). A fővárosi piacokon egyelőre nincs korlátozás, de a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket bevezettek – ismertette az Agrárszektor.hu-val Dénes Ákos, a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) igazgatója.

Továbbá a gyógyszertárakra, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekre, a benzinkutakra és a dohányboltokra sem vonatkoznak a korlátozások.

A kormány a zenés-táncos rendezvényeket, illetve mindenféle egyéb rendezvényeket sem tiltotta be, persze megint nem túl életszerű a működés.

Kinyithat a diszkó, mehet a koncert, csak épp nem lehet bent senki (még a személyzet, zenészek stb. sem).

A vallási közösségek szertartásai, az esküvők és a temetések nem minősülnek rendezvénynek. A mozik, múzeumok, kiállítások szintén nyitva lehetnek, de ezek területén is csak az alkalmazottak tartózkodhatnak.