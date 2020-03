Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","shortLead":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","id":"20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d2d3b-985e-494f-96e5-0a66516b39d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","timestamp":"2020. március. 15. 18:27","title":"368 halott Olaszországban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A benzinkúton a szappanoperák hőseinek előre köszönnek, én meg ott állok mögötte, és senki sem tudja, ki vagyok - mondja Börcsök Enikő. A színésznőt a Vígszínházban uralkodó feszült hangulatról, a zaklatási ügyekről, rendezői ambícióiról és traumákról is kérdeztük. HVG-portré.","shortLead":"A benzinkúton a szappanoperák hőseinek előre köszönnek, én meg ott állok mögötte, és senki sem tudja, ki vagyok...","id":"202011_borcsok_eniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca86389-ec51-4626-9bee-bcd94b922d0e","keywords":null,"link":"/360/202011_borcsok_eniko","timestamp":"2020. március. 16. 13:00","title":"Börcsök Enikő a Vígszínházról: Szomorú, ha egy igazgató a hatalmával próbál tekintélyt parancsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","shortLead":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","id":"202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f70a52-f0ed-4790-986e-38e0290b364a","keywords":null,"link":"/360/202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","timestamp":"2020. március. 16. 10:00","title":"Kulturális misszióból üzlet lehet az Újságmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","shortLead":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","id":"20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8245d2-c57c-4cd7-ad1f-63b29c79031a","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","timestamp":"2020. március. 16. 17:01","title":"„A kézmosás segít, a Grabovoj-számsor nem” – itt a Bankrupt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","shortLead":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","id":"20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8a1d36-efd8-4ddd-bc8a-4de5cb0dcff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 20:00","title":"A Széchenyi-díjas immunológus szerint több teszt kell, ez most abszolút vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt. 100 GB-nyi pluszról van szó, ugyanúgy hétfőtől lehet aktiválni.","shortLead":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt...","id":"20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342d46f-e938-4c6f-bc63-dd58bfed9ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","timestamp":"2020. március. 14. 19:30","title":"A Telenornál van? 100 GB ingyen mobilnet jár mindenkinek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","shortLead":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","id":"20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635ca1a-2d4a-4225-9516-520beb5ca5fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2020. március. 16. 14:03","title":"374 milliárd forintnyi büntetést kapott az Apple, mert babráltak az árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint a karantént többször is elhagyták, hangosan elégedetlenkedtek, az egészségügyi személyzettel szemben agresszíven léptek fel.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint a karantént többször is elhagyták, hangosan elégedetlenkedtek, az egészségügyi...","id":"20200316_Ujabb_irani_egyetemistakat_utasitottak_ki_az_orszagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c516bb92-3a66-4a23-9305-212f60cbfec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Ujabb_irani_egyetemistakat_utasitottak_ki_az_orszagbol","timestamp":"2020. március. 16. 08:51","title":"Újabb karanténban járt iráni egyetemistákat utasítottak ki az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]