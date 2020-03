Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee2b3682-54b3-418f-acd1-3ab9321d3790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.","shortLead":"Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal...","id":"20200322_Civilek_A_veszhelyzet_nem_alkotmanyon_kivuli_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b3682-54b3-418f-acd1-3ab9321d3790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceb87b-e43b-41d5-9854-a78913465fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Civilek_A_veszhelyzet_nem_alkotmanyon_kivuli_helyzet","timestamp":"2020. március. 22. 13:54","title":"Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","id":"20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c14a314-eb81-49dd-829f-7e60a09fe660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","timestamp":"2020. március. 21. 16:03","title":"Találtak 12 növényfajt, melyek segíthetnek helyrehozni a korallszigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"kkv","description":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az, hogy rendelnek-e annyival többet az otthon maradók, hogy ez segítség az újonnan futárnak jelentkezőknek és a vendéglátóhelyeknek.","shortLead":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az...","id":"20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a25af-2510-4a29-9ef2-8f3dd6f47d39","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"A házhozszállítás segítheti az éttermek túlélését, de mi lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban, heten szorulnak intenzív ellátásra","shortLead":"Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban...","id":"20200322_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_vasarnapi_tajekoztatasa__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e0fae8-ef59-4718-9ce2-b3d54a224908","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_vasarnapi_tajekoztatasa__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 22. 14:09","title":"Koronavírus: két hete van lélegeztetőgépen egy magyar beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","shortLead":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","id":"20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76756eae-2641-4b0e-bee5-9241fbbbb411","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 21. 15:29","title":"Megalakult az új kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","shortLead":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","id":"20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d43e74-2dab-4ca6-b8d1-0e65e1b36f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","timestamp":"2020. március. 20. 21:54","title":"Az EU elfüggeszti az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]