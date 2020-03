Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók az olimpiára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók...","id":"20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f969e7-7188-4e07-9462-79957a43ae7c","keywords":null,"link":"/360/20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","timestamp":"2020. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Ellenzéki nem a felhatalmazási törvényre, Merkel karantéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tünetmentes, jól van. ","shortLead":"Tünetmentes, jól van. ","id":"20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f226d17-7cc2-4e82-b704-f6dca3bbceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","timestamp":"2020. március. 22. 19:40","title":"Koronavírusos Rand Paul amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg tudja hozni.","shortLead":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg...","id":"20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f2741e-e63b-4730-9a12-c4ca220bfed2","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","timestamp":"2020. március. 23. 12:09","title":"Saját törvényjavaslatot nyújtottak be a szocialisták a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","shortLead":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","id":"20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c13907c-4ed3-4b51-92ae-49a3d584f613","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 23. 16:35","title":"Nemmel szavazott az ellenzék, hétfőn nem ment át a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","id":"20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7fcbd7-0fb0-405e-853b-4c36e9bcc5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 22. 16:12","title":"Háromezer felett a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és a CO2-kvóta miatt kivetendő EU-s büntetéseket is elhalasztaná.","shortLead":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és...","id":"20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e0b65a-cf86-42fd-b4af-215e34d5ba6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 11:28","title":"A villanyautós és nagycsaládos támogatások kifizetésének gyorsítását kérik a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Műtött is. Az orvos azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatásán azonban úgy fogalmazott, 120 laborvizsgálat történt eddig az esettel kapcsolatban eddig, az érintettek házi karanténban vannak.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be...","id":"20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee5fb9f-86c3-4c51-882d-b3d6cf55493e","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","timestamp":"2020. március. 22. 15:22","title":"Már 120 vizsgálatot végeztek a koronavírusos szegedi orvos környezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.\r

\r

","shortLead":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.\r

\r

","id":"20200322_Ket_ujabb_magyar_beteg_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53123079-3990-49cc-a40e-b082a893d5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Ket_ujabb_magyar_beteg_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. március. 22. 10:35","title":"Két újabb magyar koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]