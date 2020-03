Lehet ingázni a magyar-román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban most a spárgán a sor, de aztán jön a szamóca, a paprika, a paradicsom is, amik hiányoznának a polcokról fél éven belül, ha most nem lenne, aki leszedje. A csomagolóanyag miatt is lehet gond, az olasz gyárak két hete leálltak.

Mostantól engedélyezik a határátlépést Románia és Magyarország között az ingázók számára. Ez nem csak azoknak a vendégmunkásoknak jelent gondot, akik otthon teljesen jövedelem nélkül maradnak, de a magyar kertészeti ágazat munkaerőhiány-gondját is részben orvosolja. Azért is részben, mivel az intézkedés csak a határ 30 kilométeres sávját érinti, akárcsak Szlovákia esetében.

Arra nincsenek konkrét adatok, hogy a harmincezres vendégmunkás tömegből mennyien jöttek eddig is Romániából , és mennyien Ukrajnából, de a mezőgazdaságban évtizedek óta hagyományosan inkább Erdélyből utaztak ide, a gazdaságok pedig Csongrád és Bács-Kiskun megye közepén is működnek Így az továbbra is talányos, hogy a harminc kilométeres sávon kívül levő gazdaságok hogyan oldják meg a munkerő problémáikat. A múlt héten írt a hvg.hu arról a csirkehús drágulásával kapcsolatban, hogy kiskunmajsai vágóhídon éppen a vendégmunkások távolléte miatt volt egy kis fennakadás az ellátásban, ezért tudott csak jóval kevesebbet és drágábban venni a húsból a kereskedő, akin végül is csattant a vevők dühe.

A szerdai döntés után is kedvezőnek tartaná Ledó Ferenc, a FruitVeb elnöke azt is, hogy az itthon most leálló üzemek kényszerszabadságra küldött dolgozói számára tegyék lehetővé, hogy legálisan tudjanak idénymunkát vállalni, tehát a működést szüneteltető üzem alkamazottjaként is vállalhasson valaki munkát. Az ingázó vendégmunkások ügyében hozott döntés után viszonylag gyorsan visszatérhetnek a napszámosok, de a most munkából kiesők közül sokaknak jól jöhet a jövedelem-kiegészítés. A szervezet információi szerint a gazdaságokban, pár napos munkát vállalnának egyetemi diákok, és bizonyára jelentkeznének a már az elmúlt hetekben csökkentett üzemmódban működő vendéglátók, vagy a napokban bezárt szállodák munkatársai, de itt is döntést várnak az Operatív Törzstől abban, hogy az állásidőn levők szabályosan alkalmazhatók legyenek az egyszerűsített foglalkoztatásban.

A kertészeti ágazati szakmaközi szervezet éppen a napokban alakította meg a rendkívüli helyzetre reagáló szakmai csoportját. Ebben nyolcvanan gyűjtik a gazdálkodóknál felmerülő gondokat, minden héten továbbítják az Operatív Törzsnek a sürgősen megoldásra váró gondokat. A nagybani piacok működésének biztosítása az ellátás egyik kulcsfontosságú láncszeme, a fővárosi és szegedi elosztóhelyek, ugyan rendkívüli szabályok bevezetése mellett, de működnek. A kis termelői piacok bezárása is a levegőben lóg, néhány önkormányzat már döntött is a bezárásukról. Ledó szerint, bár az élemiszerek felületén, az eddigi információk szerint nem terjed a vírus, mégis biztonságosabb csomagolt terméket venni. Amíg van csomagolóanyaag.

Vízválasztó

Ledó Ferenc elmondta, nagyjából két hétre való csomagolóanyag van készleten, amit Olaszországból importál több mezőgazdasági cég, élelmiszer-feldolgozó. Azt éppen Nagy István agrárminiszter mondta el a Hír Tv egyik műsorában, hogy a tejtermékeknél is gondot okozhat az, hogy a dobozokat ugyan Magyarországon gyártják, de a műanyag kupakokat Olaszországból szállítják. Ezek az olasz üzemek két hete leálltak, így bár még van a raktárakban, de egy hosszabb időtávon erre is megoldást kell találni.