Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket hogyan érinti a koronavírus-járvány.","shortLead":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket...","id":"20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487256da-37a8-4613-9584-b7b04c08dfce","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 16. 07:55","title":"Sem szakemberből, sem védőfelszerelésből nincs elég az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","shortLead":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","id":"20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653137c-4550-4881-9213-52a866b4589e","keywords":null,"link":"/sport/20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","timestamp":"2020. április. 14. 15:07","title":"Beperli a magyar szövetséget a kirúgott kézikapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","shortLead":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","id":"20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ffa60-545b-4880-a593-ce63c9fd4f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","timestamp":"2020. április. 14. 12:44","title":"Nemcsak a tőzsdénél, az OTP-nél is bajok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bd0de2-8320-4a7a-a426-384122815f6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres mérnökképző, az MIT tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amely emberi beavatkozás nélkül, pár jelből képes megállapítani, milyen állapotban van a koronavírusos beteg. A router méretű készülék állandó megfigyelésre is alkalmas.","shortLead":"A híres mérnökképző, az MIT tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amely emberi beavatkozás nélkül, pár jelből képes...","id":"20200416_mit_emerald_fertozott_koronavirus_beteg_megfigyeles_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25bd0de2-8320-4a7a-a426-384122815f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c003a531-b2b4-4c1b-81c8-7d83263197d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_mit_emerald_fertozott_koronavirus_beteg_megfigyeles_tunetek","timestamp":"2020. április. 16. 10:33","title":"Amerikában már tudják, hogyan vizsgálják a fertőzötteket, hogy az ápolók közben biztonságban legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal emelné ki a mezőnyből a cég.","shortLead":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal...","id":"20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e9d15-f46b-4d1f-85d8-b1772fe31093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","timestamp":"2020. április. 15. 09:33","title":"Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","shortLead":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","id":"20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33d81f-46cc-4964-a1fd-8ac5cc317619","keywords":null,"link":"/elet/20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","timestamp":"2020. április. 15. 13:38","title":"Ezen a brit autóversenyzőn nem fogott ki a járvány, home office-ban is gyakorol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen Mekka zarándokok, a Copacabana Beach strandolók, Velence hajók, Kairó közlekedési dugók nélkül?","shortLead":"Milyen Mekka zarándokok, a Copacabana Beach strandolók, Velence hajók, Kairó közlekedési dugók nélkül?","id":"20200414_Ilyen_a_vilag_turistak_es_kocsik_nelkul__muholdfelveteleken_mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b01b85a-5525-47a9-9752-e1e40640ee3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Ilyen_a_vilag_turistak_es_kocsik_nelkul__muholdfelveteleken_mutatjuk","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"Ilyen a világ turisták és kocsik nélkül – műholdfelvételeken mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]