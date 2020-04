Teljesen megszűnhet májustól az ortopédcipő-készítés

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja, hogyan kell pár lépésben lerajzolni.","shortLead":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja...","id":"20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed343bc2-7658-4429-a788-63953a31e49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","timestamp":"2020. április. 20. 11:49","title":"Így kell profin Porschét rajzolni 6 lépésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. A napi szűrések számát 100 ezerre akarják emelni.","shortLead":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma...","id":"20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429f4dc-3d91-4b33-91ad-6e8c8956a673","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 19. 18:01","title":"Jelentősen csökkent a napi halálozási szám Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai Keukenhof. Ezért virtuális túrákat szerveznek, hogy az érdeklődők otthonról nézhessék meg a több millió tulipán, liliom, jácint, orchidea, rózsa és más növények nyílását.","shortLead":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai...","id":"20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acc069-9202-46c7-a726-f36002c5e98d","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","timestamp":"2020. április. 19. 21:02","title":"Virágzó ágyásait mutatja be virtuális túrán a világ legnagyobb virágoskertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb68d1-f4ab-450f-af32-d852d28e4e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olga Tokarczuk könyvében William Blake-nek, az angol romantikus költészet óriásának más fontos szerep is jut.","shortLead":"Olga Tokarczuk könyvében William Blake-nek, az angol romantikus költészet óriásának más fontos szerep is jut.","id":"202016_konyv__okokrimi_olga_tokarczuk_hajtsad_ekedet_aholtak_csontjain_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb68d1-f4ab-450f-af32-d852d28e4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cb3a2-3773-4b8d-ad3c-54377b21fabc","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__okokrimi_olga_tokarczuk_hajtsad_ekedet_aholtak_csontjain_at","timestamp":"2020. április. 20. 10:00","title":"A pokol közmondásaiból vette ökokrimije címét a Nobel-díjas lengyel író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","shortLead":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","id":"20200419_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e7ef3-990f-4ee8-bbde-37b06f26ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 19. 08:38","title":"17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","shortLead":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","id":"20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81a38cf-0439-451c-87f8-07e362878f48","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","timestamp":"2020. április. 19. 09:15","title":"Rogán Cecília szépségversenye dacol a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]