Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel segítse a diákok oktatását a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel...","id":"20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e727c03-4484-4433-a7cf-b432a64354e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:03","title":"Szereti a dokumentumfilmeket? A Netflix most ingyen oszt meg néhányat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyógyult betegek száma eközben meghaladta a 624 ezret, 165 ezren pedig életüket vesztették a járvány során.","shortLead":"A gyógyult betegek száma eközben meghaladta a 624 ezret, 165 ezren pedig életüket vesztették a járvány során.","id":"20200420_24_millio_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7d48c5-9a61-484d-a0f8-911f3945d40b","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_24_millio_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 20. 08:00","title":"2,4 millió felett a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184239d4-2603-476f-9e3a-c285c1a973c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cím büszke birtokosa a Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt. Ezzel már 15 magyar mezőgazdasági termék és élelmiszer élvez valamennyi uniós tagállamban oltalmat.","shortLead":"A cím büszke birtokosa a Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt. Ezzel már 15 magyar mezőgazdasági termék és élelmiszer...","id":"20200420_unios_oltalom_magyar_sajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184239d4-2603-476f-9e3a-c285c1a973c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe11f1-2384-45c5-843f-9ba65ee7164d","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_unios_oltalom_magyar_sajt","timestamp":"2020. április. 20. 15:03","title":"Megvan az első magyar sajt, ami uniós oltalmat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurencia által alkalmazott megoldásoknál jóval gyorsabb tölthetőség lehet a Lenovo új, Legion márka alatt megjelentetett androidos telefonjának egyik erőssége.","shortLead":"A konkurencia által alkalmazott megoldásoknál jóval gyorsabb tölthetőség lehet a Lenovo új, Legion márka alatt...","id":"20200420_lenovo_legion_gamer_telefon_akkumulator_gyorstoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae155d3-af5d-4409-addd-f3a1af497517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_lenovo_legion_gamer_telefon_akkumulator_gyorstoltes","timestamp":"2020. április. 20. 11:03","title":"Olyan gyorsan lehet majd feltölteni a Lenovo új mobilját, hogy a többiek csak leshetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 100 éves Tom Moore pénzgyűjtő akciójához csaknem egymillióan csatlakoztak, a támogatók között van többek közt Vilmos herceg is.","shortLead":"A hamarosan 100 éves Tom Moore pénzgyűjtő akciójához csaknem egymillióan csatlakoztak, a támogatók között van többek...","id":"20200420_tom_moore_koronavirus_jarvany_brit_egeszsegugyi_szolgalat_nhs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579b21ca-2cb4-4dd1-985f-cca6486eca08","keywords":null,"link":"/elet/20200420_tom_moore_koronavirus_jarvany_brit_egeszsegugyi_szolgalat_nhs","timestamp":"2020. április. 20. 05:59","title":"10 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek a kertjében köröző 99 éves veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729ef31f-d899-427c-ae8f-46e59eaaeef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 1500 tesztet végeztek az állományban.\r

","shortLead":"Eddig 1500 tesztet végeztek az állományban.\r

","id":"20200420_koronavirus_fertozott_magyar_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729ef31f-d899-427c-ae8f-46e59eaaeef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6233e-de10-415e-b36e-b47bf5c6223b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_fertozott_magyar_honvedseg","timestamp":"2020. április. 20. 13:23","title":"Öt koronavírus-fertőzött van a Magyar Honvédségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"A kormány felelőssége, hogy milyen további szigorítások lesznek Budapesten, ő csak a rádióból értesül a tervekről – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a hvg360-nak adott interjúban. A kórházakból \"kiebrudalt\" emberek miatt elborzad, szerinte a Pesti úton elrontott tesztekkel és a késői tájékoztatással a népegészségügyi központ munkatársai emberéleteket veszélyeztettek. Gazdasági összeomlás közeledését látja, a fővárosban 60 milliárdot zárolnak.","shortLead":"A kormány felelőssége, hogy milyen további szigorítások lesznek Budapesten, ő csak a rádióból értesül a tervekről –...","id":"20200420_karacsony_orban_jarvany_koronavirus_pesti_ut_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c55f79-1ea6-48e6-b76d-f17e1acf5d99","keywords":null,"link":"/360/20200420_karacsony_orban_jarvany_koronavirus_pesti_ut_budapest","timestamp":"2020. április. 20. 06:30","title":"Karácsony: \"Lehet, hogy Orbán tervez valamit, amit nem tudhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]