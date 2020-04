Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","shortLead":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","id":"20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cbf34e-d2c3-4814-b976-2d923840394f","keywords":null,"link":"/360/20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","timestamp":"2020. április. 22. 13:00","title":"Elviszi-e a vírus az eurót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A program az otthonaikba kényszerült idős korosztályt köti össze olyan szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal, akik aktív telefonos kapcsolattal társaságot tudnak biztosítani számukra.\r

\r

","shortLead":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat...","id":"20200421_Potunokakat_keresnek_a_maganyos_idosekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c878f2b8-97d1-4a43-ba68-e88da9491304","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Potunokakat_keresnek_a_maganyos_idosekhez","timestamp":"2020. április. 21. 12:42","title":"Pótunokákat keresnek a magányos idősekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít. A webshopos rendelők még mindig szívesen kérik a kihalt plázákba a csomagjaikat, amiket az emberek gyorsabban vesznek át, mint a járvány előtt.","shortLead":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít...","id":"20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034eb6fd-ae6d-474e-be48-31bf340a5220","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","timestamp":"2020. április. 23. 07:20","title":"Meglepően alakult a csomagautomaták forgalma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk. A túlbiztosítottnak tűnő kórházi védekezésnek azonban bizonyosan jelentős járulékos veszteségei lesznek.","shortLead":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk...","id":"202017_agyvezerelt_gondolkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e73fbef-7ee0-48b2-a009-f8f91726a811","keywords":null,"link":"/360/202017_agyvezerelt_gondolkodas","timestamp":"2020. április. 23. 11:00","title":"Nem lesz jó vége, ha a kormány a betegek helyett az ágyakra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916c4cda-318a-46b1-a1a5-85fb9fd864a5","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200421_Marabu_Feknyuz_A_turelem_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916c4cda-318a-46b1-a1a5-85fb9fd864a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c30518-6acf-40ce-b337-249a8869e7fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Marabu_Feknyuz_A_turelem_vege","timestamp":"2020. április. 21. 13:49","title":"Marabu Féknyúz: A türelem vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közelít a 800 ezerhez a gyógyultak száma.","shortLead":"Közelít a 800 ezerhez a gyógyultak száma.","id":"20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9f2c5-b7a3-44e9-ab41-2226836f130c","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 23. 08:54","title":"Világszerte már több mint 2,6 millióan koronavírus-fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus terjedne Magyarországon.","shortLead":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus...","id":"20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be328afc-cd87-4b7f-aa94-5ce3ebef1009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 21. 18:03","title":"Pécsi virológusok megcáfoltak egy tévhitet a magyarországi járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]