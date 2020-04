Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9d1f389-5806-482f-ba03-a423026f0ff9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Jordánia, Koszovó, Moldova, Montenegró Észak-Macedónia, Tunézia és Ukrajna részesülne a csomagból, amit az IMF támogatásával nyújtana az unió.","shortLead":"Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Jordánia, Koszovó, Moldova, Montenegró Észak-Macedónia, Tunézia és Ukrajna...","id":"20200422_3_milliard_euros_tamogatast_osztana_szet_az_unios_partnerorszagok_kozott_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d1f389-5806-482f-ba03-a423026f0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39db408-5175-46db-aea3-2ed3c33a44a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_3_milliard_euros_tamogatast_osztana_szet_az_unios_partnerorszagok_kozott_az_EU","timestamp":"2020. április. 22. 16:19","title":"3 milliárd eurónyi kedvezményes kölcsönt ajánl partnerországainak az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni...","id":"20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20bb477-36bc-4835-ab31-77788735d091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:33","title":"Jövő hétre kész az Apple és a Google közös fejlesztése, ami szól, ha koronavírusos beteggel érintkezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit eligazodni a maszkok tengerében. Litkai Gergely megosztja a tippjeit a használatukról, Hadházi László pedig elárulja, hogyan készített maszkot egy egyszerű megoldással. ","shortLead":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit...","id":"20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3783a3-0539-4213-a78a-7b04f19079a9","keywords":null,"link":"/360/20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","timestamp":"2020. április. 22. 16:45","title":"Duma Aktuál: Maszktrendek a manófülestől az Abraham Lincoln-figuráig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek azért, hogy fel tudjanak venni beteget\". Mindenáron el kell kerülni, hogy gép sorsolja ki, hogy kinek jut lélegeztetőgép, viszont nem lesz egyszerű majd az elmaradt műtéteket sem pótolni – véli Zacher. A tapasztalatok alapján pedig joggal feszegethető, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi kórházi ágyra.","shortLead":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek...","id":"20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15cd6cd-e78e-4afa-bafd-80b5a6897828","keywords":null,"link":"/360/20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 23. 18:30","title":"Zacher Gábor a Home office-ban: \"Kell játszani az ágyszámokkal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó leleplezte teljes méretű SUV modelljének nyújtott tengelytávú változatát. Ami hosszúságban 61 centimétert ver a BMW X7-esre.","shortLead":"Az amerikai gyártó leleplezte teljes méretű SUV modelljének nyújtott tengelytávú változatát. Ami hosszúságban 61...","id":"20200424_a_legnagyobb_meg_nagyobb_lett_itt_az_uj_cadillac_escalade_esv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090e404-7452-44c5-812b-abda9d4ef7de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_a_legnagyobb_meg_nagyobb_lett_itt_az_uj_cadillac_escalade_esv","timestamp":"2020. április. 24. 09:21","title":"A legnagyobb még nagyobb lett: itt az új Cadillac Escalade ESV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec18d5f-21ae-4211-aa8b-eae108c7c4d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán is gyártják az összeesküvés-elméleteket az oltásellenesek, és jó előre hangolják egymást az egyelőre el sem készült vakcina ellen.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán is gyártják az összeesküvés-elméleteket az oltásellenesek, és jó előre hangolják egymást...","id":"20200423_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec18d5f-21ae-4211-aa8b-eae108c7c4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336856ab-83fe-4ce0-9404-941222f6a096","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 23. 08:03","title":"Az oltásellenesek szerint nem is olyan veszélyes a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egymilliárd állat pusztult el és óriási területek égtek le az Ausztráliában hónapokon át tomboló bozóttüzekben, melyek füstjét több ezer kilométerrel messzebb is érezni lehetett.","shortLead":"Több mint egymilliárd állat pusztult el és óriási területek égtek le az Ausztráliában hónapokon át tomboló...","id":"20200422_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_szen_dioxid_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b70c3c-4049-4fd8-afc8-e24fc8b7bba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_szen_dioxid_legszennyezes","timestamp":"2020. április. 22. 21:03","title":"Ausztrál bozóttűz: kiszámolták, mennyi szén-dioxid került a levegőbe, az eredmény elkeserítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Viszont büntetnek a maszk hiányáért.","shortLead":"Viszont büntetnek a maszk hiányáért.","id":"20200424_Izraelben_kinyit_az_osszes_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b99b06-9afd-47ab-950b-8d91ce0c582b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Izraelben_kinyit_az_osszes_bolt","timestamp":"2020. április. 24. 14:46","title":"Izraelben kinyit az összes bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]