Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy újraindult a termelés a Szamos Marcipán pilisvörösvári üzemében. Varga arról számolt be, hogy a bértámogatási program segítségével indították újra a termelést, de természetesen felsorolta a kormány többi intézkedését is, amivel a gazdaságot újra akarják indítani.

A közzétett videó szerint a Szamosnál a járvány kitörése előtt több mint 200-an dolgoztak, aztán a termelést felfüggesztették.

A koronavírus-járvány miatt 80 százalékkal esett vissza a Szamos-cukrászdák forgalma, ezt követően állt le a termelés a pilisvörösvári üzemekben március legvégén. Akkor 3 hét leállással számoltak. Többen is megkeresték akkor az Átlátszót azzal, hogy több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár.

Kelényi Ádám, a cukrászdákat vezető igazgató a portálnak akkor azt mondta, egyenként hívták be a munkavállalókat, akik 4-5 féle lehetőségből választhatták ki a számukra legmegfelelőbbet. Állítása szerint 7 fő választotta a távozást, ők álláskeresési járadékra mentek.