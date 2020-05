Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","shortLead":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","id":"20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625c7ba-d373-4748-a693-0c6f00e861c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","timestamp":"2020. május. 06. 10:53","title":"Vádat emeltek a Fradi-szurkoló ellen, aki tűzijátékot adott a gyereke kezébe egy meccsen és az felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","id":"20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277395fa-575f-4469-9f29-805ef00e1eb5","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","timestamp":"2020. május. 06. 09:23","title":"Óriási birkanyáj rohant végig egy török városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi helyett.","shortLead":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi...","id":"20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101ac4a-e1ec-4015-b1b0-c462a02f5547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","timestamp":"2020. május. 05. 11:03","title":"Mostanában jól jöhet: webkameraként használhatók a Canon fényképezőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már 257 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Olvassa el itt a legfontosabb híreket a járványról percről percre.","shortLead":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már...","id":"20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dab1fe-afd9-4f60-9992-2134d0a755e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 06. 07:55","title":"Már 373 áldozata van a járványnak Magyarországon, 3,66 millió fertőzött világszerte – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Angol nyelvből középszinten 34 693-an, emelt szinten 14 521-en tesznek írásbelit csütörtökön.","shortLead":"Angol nyelvből középszinten 34 693-an, emelt szinten 14 521-en tesznek írásbelit csütörtökön.","id":"20200507_angol_irasbeli_erettsegi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2b0cab-ed6a-46ed-a50f-b917a66704ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angol_irasbeli_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 07. 07:15","title":"Angol írásbelikkel kezdődnek ma az idegen nyelvi vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s örül a hírnek, hogy a svájciak is tartják a kötelező távolságot, \"csak nem értik, miért kell ennyire közel menni a másik emberhez\". Kuncze szerint Orbánék egyetlen fontos szakpolitikai kérdést sem kezeltek a válság kapcsán, ugyanakkor a miniszterelnök erőfeszítéseket tesz, hogy a \"nagy védelmező szerepében\" egyedül léphessen fel.","shortLead":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s...","id":"20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff336386-aca6-4a66-8d5e-269c1dad05cb","keywords":null,"link":"/360/20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 05. 18:30","title":"Kuncze Gábor a Home office-ban: \"Ez egy olyan tető, aminél még van feljebb is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos cyberpunk játéka, a Cloudpunk. Letöltöttük és kipróbáltuk.","shortLead":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos...","id":"20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b39e02-5c34-4ea2-8135-0e8ab5bc051c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","timestamp":"2020. május. 06. 19:33","title":"Magyar nyelvű cyberpunk játék hódít a Steamen, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]