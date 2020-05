Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint azok beszélnek demokráciáról, akik, miután belépnek a színházba, azonnal diktátorokká válnak.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint azok beszélnek demokráciáról, akik, miután belépnek a színházba, azonnal...","id":"20200507_Kalomista_Gabor_Eszenyi_Enikovel_az_volt_a_baj_hogy_nem_ment_el_tuntetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06ec281-e090-47e2-a8da-1f9353f1222c","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Kalomista_Gabor_Eszenyi_Enikovel_az_volt_a_baj_hogy_nem_ment_el_tuntetni","timestamp":"2020. május. 07. 12:23","title":"Kálomista Gábor: Eszenyi Enikővel az volt a baj, hogy nem ment el tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","shortLead":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","id":"20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20aa1bd-338c-4a7f-b8ff-6714609ad1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 05:14","title":"48 milliárd forint lett a Mol vesztesége az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db66397c-5074-4706-88c3-284d6c7db050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökkent a koronavírus-fertőzés új igazolt eseteinek száma Magyarországon, viszont a korábbinál többen vannak lélegeztetőgépen a kórházakban. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján a járvány legújabb fejleményeiről számolt be. ","shortLead":"Tovább csökkent a koronavírus-fertőzés új igazolt eseteinek száma Magyarországon, viszont a korábbinál többen vannak...","id":"20200508_operativ_torzs_koronavirus_Muller_Cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db66397c-5074-4706-88c3-284d6c7db050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4a9c7e-2aee-4184-95b4-7c4612f1d2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_operativ_torzs_koronavirus_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. május. 08. 11:10","title":"Müller: Lesz nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

