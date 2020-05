Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ahol több tucat fiatal gyűlt össze hétfőn, a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó általános karantén feloldását követő első estén.\r

\r

","shortLead":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi...","id":"20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc26e9f-8147-413b-9d18-41a4ffd7ec57","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","timestamp":"2020. május. 12. 09:02","title":"Betiltják a rakpartokon az alkoholfogyasztást Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","shortLead":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6cafaf-bf96-4d70-90e2-4e0e563f5e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","timestamp":"2020. május. 11. 12:37","title":"Több százan fürödtek a hétvégén a hévízi tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","shortLead":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","id":"20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15023b9b-ae47-43a9-81db-d599713bccc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","timestamp":"2020. május. 12. 11:33","title":"Videó: Dobgépet csinált a 90 éves írógépből, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg máshonnan csak megyei bontásban adják ki a számokat, itt intézményekre bontva közzétették az adatokat.","shortLead":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg...","id":"20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72229d5-62bd-4281-8b99-617241d49d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 12:17","title":"Intézményi bontásban tették közzé az idősotthonok fertőzöttségi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a8383-7bd2-453e-b12c-228d403eac05","keywords":null,"link":"/360/20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 11. 16:45","title":"Karanténversek VII. – Garaczi László: Kétszerkettő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online vásárlásoknál viszont jóval óvatosabbak a magyarok, mint a nyugati-európaiak. Mindeközben a KSH legutóbbi felmérése szerint a hazai cégek egyharmadának még internetes honlapja sincs.","shortLead":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online...","id":"202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135019f6-12eb-4643-b8fb-0b4a9dd59872","keywords":null,"link":"/360/202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","timestamp":"2020. május. 11. 13:00","title":"Nem csak a járvány miatt lógunk az uniós átlagnál is többet a hálón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen fertőződnek meg a koronavírussal Oroszországban.","shortLead":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen...","id":"20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819e07c-ce5e-45b1-843f-ea49120d5909","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","timestamp":"2020. május. 11. 16:55","title":"Putyin feloldotta az országos kényszerszabadságot Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369c6b3-c8df-4a11-a822-f79b4980ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel fiatalabb pályatársai.","shortLead":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel...","id":"20200511_Meghalt_Betty_Wright","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0369c6b3-c8df-4a11-a822-f79b4980ef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee84e43-86d0-43e9-b0ee-07c49000ae25","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Meghalt_Betty_Wright","timestamp":"2020. május. 11. 10:25","title":"Meghalt Betty Wright","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]